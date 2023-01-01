Maisonlift ile yolculuk daha keyifli

Kleemann, önceden asansör planlaması yapılmış olsun veya olmasın, tüm binalara çözüm getiren MaisonLift asansör sisteminin panoramik camdan üretilen modelleriyle asansör yolculuğunu çok daha ferah ve keyifli hale getiriyor.

Kleemann, MaisonLift ile asansör sistemlerine birçok yenilik getiriyor. Otel, villa, alışveriş merkezi vb. bütün binalara özel çözümler sunan MaisonLift, yolcuların manzarayı görebilmelerini sağlayan panoramik tasarımlarıyla fark yaratıyor. Sessiz çalışma, düşük enerji harcaması, basit ve kolay montaj, çok çeşitli kabin tasarımı seçenekleri gibi özellikleriyle MaisonLift, engelli ve yaşlıların kullanımına da uygun olarak üretiliyor.