Modernizasyon projelerine KONE Care For Life™ hizmeti

KONE, Care for Life™ hizmeti ile asansör veya yürüyen merdivenlerin modernizasyon çalışmalarında güvenlik, enerji verimliliği, erişilebilirlik, performans ve estetik görünüm gibi konularda yardımcı oluyor.

KONE, Care for Life™ değerlendirmesine dayanarak, ekipmanın gerekli standartlara nasıl getirileceği konusunda tavsiyede bulunuyor. Bu doğrultuda da KONE ReFine™ ile modernizasyon, KONE RePower™ ile modernizasyon paketleri ya da KONE RePlace™ ile tam değiştirme gibi üç farklı çözüm öneriyor.