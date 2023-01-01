Mutfakta sessiz teknoloji

PERA Ankastre’nin PBM MYED Bulaşık Makinesi, 14 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Ekonomik yıkama programı da dahil 6 yıkama programına sahip makine, 47 desibel ses seviyesiyle bulaşıkları tertemiz yaparken kimseyi rahatsız etmiyor. Aqua stop su emniyet sistemiyle makineyi her türlü su arızalarına, çocuk kilidi ile de çocukları olabilecek kazalara karşı koruyan ürünün dijital göstergesi, bulaşık makinesinde tüm işlemleri takip etmeyi ve yapmayı kolaylaştırıyor. Elektronik devreli inox kontrol paneli, gecikmeli çalışma programı, gizli rezistans, parlatıcı göstergesi, paslanmaz çelik iç yüzey, tuz göstergesi ve mikro filtre… Ürün A++ enerji performansı ile de hem bütçeyi hem doğayı koruyor. PERA Ankastre ürünleri, Öztiryakiler Grup güvencesi ile mutfaklardaki yerini alıyor.