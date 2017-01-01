Panasonic LinkRay ile ışık aracılığıyla veri iletimi artık hayal değil

Piyasaya 2017’de sürülecek LinkRay platformu, mobil cihazlara içerik iletmek için LED ışıktan yararlanıyor.

Böylece dijital ekranlar, tabelalar ve ışık kaynakları, akıllı telefonlar için birebir pazarlama araçlarına dönüşüyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarının kamerasını kullanarak LinkRay vericilerinin gönderdiği verileri alabiliyor. Bilgiler, kullanıcının anadilinde indirilip görüntülenebiliyor. Müze ve galeri gibi mekanlarda ve perakende satış yapılan ortamlarda ziyaretçilerin daha gelişmiş bir deneyim yaşaması sağlanabiliyor. LinkRay teknolojisi, bir dizi profesyonel ekranın (42, 49 ve 55 inç) yanısıra bir Sabit ID modülatörü ve sabit voltajlı güç kaynağı ünitesi olarak kullanıma sunulacak.