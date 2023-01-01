PANASONIC, teknolojisiyle geleceğin şehrine imzasını atıyor

PANASONIC, Nomura Real Estate Development Co. Ltd. işbirliği ile Japonya’da geleceğin şehrini inşa etmek üzere harekete geçti. Proje, “Sürdürülebilir Akıllı Şehir” olarak hayata geçirilecek.

Tokyo’nun güney batısındaki Yokohama şehrinde, Tsunashima’da inşa edilmesi planlanan yeni akıllı şehrin geliştirilmesine kılavuzluk edecek konsept planı açıklandı. Geliştirilmesine 10 kuruluşun katıldığı, enerji sistemi, hidrojen dolum istasyonu ve uluslararası öğrenciler için bir yurt içeren ve geleceğin şehri olarak planlanan Tsunashima için belirlenen hedefler arasında CO2 emisyonlarının yüzde 40 azaltılması, yüzde 30 veya daha fazla oranda yeni enerjilerin kullanımı yer alıyor.