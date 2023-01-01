PERA PLSC TENDA 60 Davlumbazla mutfakta yemek kokularına veda

Mutfakta insanları en çok rahatsız eden konu, yemek yaparken eve yayılan koku ve buhar…

Öztiryakiler Grup güvencesi ile PERA Ankastre, yeni davlumbaz modeli PLSC TENDA 60’ı yemek kokularını mutfağından silmek isteyenlerin beğenisine sunuyor. 3 kademeli hız ayarı bulunan ürün, 500m3/h hava emiş gücüyle dikkat çekiyor. Dekoratif eğilimli gövdesi ve dokunmatik dijital göstergesi, karbon filtre ile bacasız kullanım imkanı da bulunan PERA PLSC TENDA 60 Davlumbaz, otomatik kapanma sistemine ve siyah cam yüzeyi ile de estetik görünüme sahip.