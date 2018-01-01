Philips TV, 2018’de Akıllı TV seçeneklerini artırıyor

Google Assistant, Avrupa’da sunulacak tüm 2018 Philips Android TV modellerinde yer alacak. Tüm 2018 Philips Android TV’lerde mikrofonlu uzaktan kumanda olacak.

Philips tarafından yeni geliştirilen Saphi Smart UI, giriş seviyesindeki Akıllı TV’lerde kullanılacak. Philips, Android TVTM platformu modellerine Google Assistant’ın eklenmesi ve giriş seviyesi modeller için Philips tarafından geliştirilen Saphi Smart TV kullanıcı arayüzünün kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 2018 yılında Akıllı TV yelpazesini genişletecek.