Philips’ten akıllı aydınlatma

Philips’in bağlantılı aydınlatma sistemi sayesinde çalışanlar, ofis aydınlatmalarını akıllı telefonlarından kontrol edecek.

Philips, bağlantılı ofis aydınlatma sistemi ile daha rahat, verimli ve üretken bir çalışma ortamı sağlayan, geleceğin ofis modelini sunuyor, çalışanlar ofis ışıklarını ve sıcaklığı mobil uygulama vasıtasıyla kişiselleştirebiliyor. Güç bağlantısı Ethernet üzerinden sağlanan LED aydınlatma, oda kullanımı ve iklimlendirmeyle ilgili anonim veriler sunarak, daha etkin bir bina yönetimi sağlıyor. Philips Lighting’den Jeff Cassis, “Isıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin binanın enerji tüketiminin yüzde 70’ine karşılık geldiği düşünüldüğünde, faaliyet giderlerinde büyük bir tasarruf potansiyeli ortaya çıkıyor” diyor.