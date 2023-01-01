Samsung, Gear IconX ile giyilebilir cihaz tasarımında bir ilk

Spor yapan kullanıcıların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan kablosuz kulaklık Samsung Gear IconX, tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Samsung Electronics, Gear IconX’in giyilebilir teknolojilerde yeni bir dönemin öncüsü olduğunu açıkladı. Samsung’un Kıdemli Tasarımcısı Seounghyun Son ve Mühendis Sunghan Park spor yapanların veya sağlıklı yaşam verilerini günlük olarak takip etmek isteyenlerin tercihi olan cihazın tasarımındaki detayları paylaştı. Son, ürün tasarlanırken estetiğin yanısıra konfora da odaklandıklarını aktardı. Gear IconX, günlük kullanımda sıkça tercih edilen renkler siyah, beyaz ve mavi olarak üretildi. Sunghan Park ise boyutu küçültürken ses kalitesinden ödün vermediklerini anlattı.