Samsung’dan bir ilk daha: mobil cihaz şarjlı monitör

Samsung Electronics, mobil cihazlar için kablosuz şarj özelliğine sahip monitörü SE370 ile dünyada yine bir ilke imzasını attı.

23.6 inç ve 27 inç olarak iki farklı boyutta sunulan monitör; mobil cihazların şarj edilmesinde ihtiyaç duyulan kablo ve bağlantı noktalarını ortadan kaldırarak; “kablo kalabalığı”ndan kurtulmayı sağlıyor. Görüntü kalitesi, gelişmiş görsel performans ve ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş tasarımıyla monitör, Wireless Power Consortium (WPC) tarafından geliştirilen ve küresel olarak kullanıma en hazır arabirim standartlarından biri olan Qi kablosuz şarj standardına uygun tüm mobil cihazlarla çalışıyor. Samsung Electronics Görüntü Ekranları İşletmesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Seok-gi Kim, sundukları ürünlerle masalardaki kablo kalabalığını ortadan kaldırıp mobil aygıtların daha akıllıca kullanılabilmesine yardımcı olduklarını söyledi. Monitörün yeni Eco Saving Plus özelliği ise enerji veriminin artırılması için ekran parlaklığını azaltıyor.