Siemens Home Connect uygulaması ile evi uzaktan kontrol etmek mümkün

Siemens Ev Aletleri, Home Connect sistemi ile kullanıcılarına, iOS ve Android cihazlarla uyumlu, ücretsiz tek bir ortak uygulama üzerinden ev aletlerini kontrol etme olanağı tanıyor.

Yaşamın dinamizmine kolayca ayak uydurabilen bu akıllı teknoloji sayesinde kullanıcılar, Siemens buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi ve fırın fonksiyonlarına diledikleri yerden kolayca erişebiliyorlar. Siemens Home Connect sistemi, evin içinde veya dışında, yaşamın tüm alanlarında ev aletleri ile rahatça bağlantı kurulmasını sağlıyor.