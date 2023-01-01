Sinemia Botu ile sinema asistanlığınızı yapay zeka yapsın

Sinemia son dönemin çok ses getiren chatbot teknolojisini, Türkiye’deki sinemaseverlerin kullanımına sunan ilk marka oldu.

Sinemia Messenger Bot sayesinde artık sinemayla ilgili tüm bilgilere, internet üzerinden tek tek arama yapmak yerine, bir noktadan kolayca ulaşılabiliyor. Adeta bir kişisel asistan gibi çalışan bot, bulunulan yere en yakın sinema salonlarını 10 saniyede listeliyor, seanslar, vizyondakiler, sinema haberleri, sinema galerileri gibi bilgi ve içerikler saniyeler içinde kullanıcının önüne düşüyor. Sinemia, yeni hizmetini Türkiye ile eşzamanlı olarak ABD’li sinemaseverle de buluşturdu.

