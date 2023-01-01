SINGER’in yeni elektronik taşınabilir modeli; FEATHERWEIGHT C240 dikiş makinesi

Dikiş makinesinin mucidi SINGER, şimdi evlerde özel dikiş alanı olmayan ya da dar alanda çalışmak zorunda kalan kadınlar için yepyeni bir ürün geliştirdi:

SINGERFEATHERWEIGHT C240 dikiş makinesi. Hafif ve kolayca taşınabilen ürün, SINGER Entegre Eşit Besleme Sistemi ile kalın kumaşlardan ince kumaşlara kadar her tür kumaş için hassas dikiş olanağı sağlıyor. Dikiş hızı ayarlanabilen ürün, 70 dahili dikişle temel, esnek, dekoratif, aplike ve kapitone dikişler arasından seçim yapabilme özgürlüğü tanıyor. STAYBRIGHT LED lambalar, dikiş alanınızın net bir şekilde görülebilmesini sağlıyor.