Sırt çantanızdaki panelleriniz güneşle dolsun!

Enerji sorununu kökünden çözmek üzere yola çıkan markaları buluşturan e-ticaret sektörünün yeni oyuncusu Ibexstore, özellikle ürün gamındaki solar enerjili ürünlerle öne çıkıyor.

Ibexstore’da, üzerinde güneş panellerinin bulunduğu el ve omuz çantalarından, Brunton araç sarj kiti ile solar panellerle birlikte kullanabilecek kablo lambalara kadar geniş yelpazede pek çok ürün yer alıyor. Üzerinde güneş panellerinin bulunduğu taşıma grubu serisi Voltaic’in ürün gamında farklı boyutlarda ve renklerdeki sırt çantaları, daha küçük ihtiyaçlar için el ve omuz çantaları bulunuyor. Çantalarla bilgisayar, cep telefonu, tablet, GoPro gibi pek çok ürün rahatlıkla şarj edilebilir.

