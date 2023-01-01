Siyah-beyaz dekorasyon trendine Thea Optima imzası

Yaşam alanlarına zıt renklerin çarpıcı uyumunu taşımak, siyah ve beyazla yeniden bir trend haline geldi. Oturma odasından mutfağa, banyodan çalışma odasına ve yatak odalarına kadar birçok kişi siyah ve beyazın kombinasyonu ile dekorasyonda fark yaratıyor.

Panasonic Eco Solutions Türkiye de şimdi Thea Optima serisinin siyah çerçeve ile beyaz elektrik anahtarı ya da tam tersi beyaz çerçeve ve siyah elektrik anahtarı ile bu trendi tamamlıyor. Model, farklı anahtarlama modüllerini bir araya getirdiği tasarımıyla da hayata konfor katıyor. Ev veya ofis için rotatif ve vavien dimmer ürünleri, TV, uydu, network priz çözümleri, standart çocuk korumalı prizler ile 1M ve 2M seçenekleri mevcut.