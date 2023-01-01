Somfy ile dış cephe jaluzileri motorlu, yaşam alanları konforlu

Ev otomasyon sistemleri markası Somfy, dış cephe jaluzilerini motorlu sistemlere dönüştürerek yaşam alanlarına ekstra konfor katıyor.

Böylece ışığı ayarlamak ve eve giren güneş ışığı seviyesini kontrol etmek için uzaktan kumandanın bir tuşuna basmak yeterli. Somfy güneş sensörleri ile otomatik olarak da kontrol edilebilen dış cephe jaluzileri, evi serin tutuyor, bitki ve eşyaları güneş ışınlarından koruyor. Zamanlayıcı ise davetsiz misafirleri uzak tutmak üzere; dış cephe jaluzisini harekete geçirip ışıkları yakarak evde olunduğu izlenimi yaratıyor. RadioTechnologySomfy® özelliği sayesinde dış cephe jaluzileri, evdeki diğer motorlu açılır sistemlerle (tenteler, perdeler ve garaj kapıları) aynı kumanda üzerinden yönetilebiliyor.