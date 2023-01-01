Somfy ile evin ısısını ayarla, konfor ve tasarruf sağla
Akıllı ev sistemlerinin ve motorlu uygulamaların dünyaca ünlü markalarından Somfy, iç ortam sıcaklık sensörleri ile pratik bir çözüm sunuyor.
Somfy, Ortam ısısı arttığında perde ve panjurlar otomatik olarak kapanarak konfor ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Somfy iç ortam sıcaklık sensörleri ile yaşam alanlarının ısısı hiçbir çaba sarf etmeden en konforlu seviye için ayarlanıyor. Sensörler vantuz yardımıyla istenilen yere yerleştirilebiliyor. Örneğin; biri pencere camına, birisi pencere çerçevesi veya masa içine konumlandırılabiliyor.