Somfy ile eviniz ve işyeriniz güvende

Somfy, evlerin ve işyerlerinin güvenliğini maksimuma çıkartacak çok özel bir çözüm sunuyor. Somfy iç mekan kameraları güvenlikte teknolojinin gücünü sunuyor.

Visidom ICM100 motorlu ve gece görüşlü iç mekan kamerası açısını kolayca değiştirebiliyor. Kablolu ve kablosuz internet bağlantısı özelliği, HD görüntü kalitesi (1280x720), hareket tespit edildiğinde e-posta ve akıllı telefon uygulaması üzerinden bildirim gönderimi, Micro SD karta kayıt yapabilme, iç mekan kameralarında çift yönlü sesli iletişim de ürünü farklılaştırıyor. Nerede olunursa olunsun, yerleştirilen kameralarla evi veya işyerini cep telefonundan veya tabletten izlemek mümkün. Bunun için Visidom uygulamasını ücretsiz olarak Android veya IOS akıllı telefona indirmek ve PIN kodunuzu girmek yeterli. Kameralar, alarm durumunda veya istenildiğinde Micro SD karta görüntü kaydı da yapabiliyor. Ürün, alarm sistemleriyle veya TaHoma® akıllı ev sistemiyle de eşleşebiliyor.