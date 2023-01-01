Somfy ile garaj kapıları şimdi teknolojiye açılıyor

Bina otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markalarından Somfy, ister yukarı açılır veya seksiyonel kapı, ister kanatlı kapı veya stor kapı olsun, yeni ve mevcut garaj kapılarına kolayca entegre edilebilen motorlu sistemlerle konfor sunuyor.



Bina otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markalarından Somfy, ister yukarı açılır veya seksiyonel kapı, ister kanatlı kapı veya stor kapı olsun, yeni ve mevcut garaj kapılarına kolayca entegre edilebilen motorlu sistemlerle konfor sunuyor. Motorlu sistem sayesinde, garaj kapısını açmak için arabadan inmeye gerek kalmıyor. Sadece uzaktan kumandanın bir tuşuna basmak yeterli. Akıllı ev sistemlerine de uyum sağlayan Somfy motorlu garaj kapısı sistemleri, hırsızlara karşı dayanıklı, ısı yalıtımı sağlayan ve düşük bakım maliyetli çözümler sunuyor. Otomatik engel algılama sistemi, otomatik kapanış programı mevcut.