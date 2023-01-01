Somfy ile perdelerinizin kontrolü artık tek dokunuşla sizde

Ev dekorasyonunun en önemli parçalarından perdeler, Somfy teknolojisiyle üretilen perde motorlarıyla artık tek dokunuşla estetik bir biçimde açılıp kapanabiliyor.

Uzaktan kumanda veya akıllı telefona basit bir dokunuşla perdelerin pozisyonu istenildiği gibi ayarlanarak yaşam stiline uygun ortamlar yaratılabiliyor. “MY” fonksiyonu ile tek bir tuşa basıldığında perdeler favori konuma gelebiliyor. Kablosuz ürün seçenekleriyle evde tadilat gerekmeden kolay montaj imkanı bulunan, oldukça sessiz çalışan, Somfy’nin akıllı ev sistemi TaHoma ile de uyumlu Somfy motorlu perde sistemleri, eve giren güneş ışığını kolayca kontrol altına almayı sağlıyor, böylece daha az klima kullanımı ile enerji tasarrufu da sağlıyor.