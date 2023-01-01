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Somfy teknolojisiyle akıllı eve adım atın

Bina otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markalarından Somfy, yaşam alanlarına akıl katan sistemlerle standartları yükseltiyor.

Somfy’nin Connexoon çözümü; kullanıcılara perde, panjur, tente, garaj kapısı gibi birçok motorlu ekipmanı evde değilken de akıllı telefonları üzerinden kontrol edebilme imkanı sunuyor. Somfy, kablosuz io-homecontrol® teknolojisi ile evdeki ekipmanları bütünüyle uyumlu ve güvenli hale getiriyor. Motorlu panjurlar için akıllı çözüm ise Altus io ve Oximo io.

 

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