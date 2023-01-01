Somfy’den akıllı panjur sistemleri

Panjurlar, ev otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy’nin teknolojik çözümleriyle sınıf atlayarak çok daha konforlu hale geliyor. Somfy’nin motorlu panjur sistemleri, uzaktan kumandayla kolayca kontrol ediliyor. Bütün panjurlar, tek bir düğmeyle istenildiği gibi açılıp kapanıyor. Somfy, RadioTechnologySomfy® özelliği ile uzaktan kumanda ünitesine sadece tek bir dokunuşla panjurları çalıştırabiliyor. Bu sistemle aynı zamanda evdeki tüm motorlu açılır sistemleri de (tenteler, ayarlanabilir jaluziler, perdeler ve garaj kapıları) yönetilebiliyor. Somfy’nin DynamicInsulationTM sistemiyle enerji tasarrufu yapmak da olanaklı hale geliyor.