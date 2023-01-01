Sportif yaşamı şıklıkla buluşturan Samsung Gear Sport Türkiye’de

Samsung Electronics, sportif bir yaşam tarzını benimseyenler için geliştirdiği Gear Sport akıllı saat modelini, mavi ve siyah renk seçenekleriyle Türkiye’de satışa sundu.

Saat, su geçirmezlik özelliğine ve askeri cihazlar düzeyinde dayanıklılığa sahip. Kullanıcıların daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam için ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmeleri amacıyla tasarlanan yeni Gear Sport’dan, internete bağlı olunmasa da beslenme ve egzersiz tavsiyeleri alınabiliyor. Her yüzme stilini algılayan Gear Sport ile birlikte kullanılabilen Speedo’nun yeni yüzme uygulaması Speedo On ile yüzme mesafesi ve süresinden, kulaç şekline kadar yüzme ile ilgili veriler kolay bir şekilde takip edilebiliyor.