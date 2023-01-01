Sürücüsüz araçların gelişimi yüksek çözünürlüklü kameralara bağlı

Elektronik tasarım otomasyonu şirketlerinden Mentor Graphics’in Türkiye Distribütörü CDT Bilgi Teknolojileri’nin Genel Müdürü Alpay Göğüş, günümüzün son teknoloji otomobillerinde bulunan ileri sürücü desteği,

şerit takibi ve önden çarpışma uyarı sistemleri, aracı çevreleyen alanda verileri yakalayarak analiz etmek gibi önemli ortak özelliklerin kamera ileri görüş sistemlerinin kullanımını destekleyeceğini söyledi. Göğüş, kamera sistemlerindeki çözünürlük durumunun da birkaç yıl içinde kullanıcılarla buluşacağı öngörülen otonom araçlarda artması gerektiğini aktardı.