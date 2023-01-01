Tek sistemle çok iş yapan klima

Mitsubishi Electric, yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını tek bir sistemle merkezi olarak sağlarken klimaları uzaktan kontrol etme imkanı da tanıyor.

Eksi 25 derecede bile yüksek ısıtma performansı sunan Mitsubishi Electric klimalar, 70 derece sıcaklığa kadar kullanım sıcak suyu da sağlıyor. Tüm bunları mobil kontrolle gerçekleştirebilen Mitsubishi Electric klimalar, özellikle kış aylarında mekana gelmeden ortamı istenilen sıcaklığa getirmeyi mümkün kılarak konfor sunuyor. Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, konutlar, ofisler, hastaneler, restoranlar gibi farklı mekanların iklimlendirme ihtiyaçlarına geniş ürün gamıyla hizmet veriyor.