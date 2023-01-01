TELSİZNET, ‘TE385’ modeliyle sahada yüksek kaliteli iletişim

Novatel haberleşme servisi TELSİZNET’in TE385 modeli sahip olduğu özelliklerle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Haberleşme sektörünün lider firmalarından Novatel tarafından piyasaya sunulan yeni haberleşme servisi TELSİZNET’in TE385 modeli sahip olduğu özelliklerle hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de iş verimliliğini arttırıyor. Telsiz sistemleri için gerekli frekans tahsisi ve altyapı kurulumu maliyetlerini ortadan kaldıran TELSİZNET, kullanıcılara cep telefonu şebekeleri (GPRS, 3G ve 4.5G) ya da WiFi kablosuz yerel ağları kullanarak kesintisiz iletişim imkanı sağlıyor. Kapsama alanı tüm Türkiye olan ve tek düğme ile anlık, grup veya birebir haberleşme imkanı sunan TELSİZNET, kullanım kolaylığı sağlayan birbirinden farklı modelleriyle de dikkat çekiyor.