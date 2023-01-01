TEMSA’nın akıllı otobüsü Avenue iBUS’a en yenilikçi ürün ödülü

Akıllı otobüs devrini başlatan TEMSA, pazara yenilikçi ürünler sunmasının karşılığını ödüllerle de alıyor.

Frost & Sullivan’ın (F&S) Londra’da düzenlediği “Intelligent Mobility” organizasyonu kapsamında, Smart Mobility programının ilk adımı olan Avenue iBUS’a “2016 New Product Innovation Ödülü” (en yenilikçi ürün ödülü) verildi. Ödül törenine TEMSA Ürün Müdürü Mert Özkaynak ve Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan katıldı. Özkaynak, ödülün TEMSA Smart Mobility programlarının teknoloji ve yenilikçi odaklı çözümler üreterek hayata geçirdiği ilk platformlardan olan Elektrikli Araçlar, Akıllı Araçlar ve Akıllı Fabrika uygulamalarının geleceğin mega trendlerine ve değişen müşteri ihtiyaçlarına dönük çözümlerin başarısının önemli bir kanıtı olduğunu ve TEMSA açısından büyük bir onur olduğunu söyledi.