Testo yeni, akıllı ölçüm cihazlarını piyasaya sürdü!

Testo, hızlı ve zorlu günlük ölçüm işleri için yeni, akıllı ölçüm cihazları geliştirdi.

Akıllı telefonlar ile uyumlu çalışan akıllı problar, dijital soğutma analizörleri, balometre, baca gazı analizörü ve çok daha fazlası şimdi Testo kalitesiyle sunuluyor. Yeni Testo Akıllı Problar ile işler kolaylaşıyor. Kompakt ölçüm cihazları, kablosuz olarak testo Akıllı Prob Uygulaması vasıtasıyla tablet veya akıllı telefonla çalıştırılabiliyor. Sıcaklık, nem, hava hızı, hacimsel debi, fark basınç, yüksek/alçak basınç gibi parametrelerin ölçümünü yapabilecek kompakt, akıllı cihazlar tek alınabileceği gibi ısıtma, soğutma, havalandırma sektörleri için hazırlanan özel çantalı setlerden de seçim yapılabiliyor.