Thea Optima hem zarif hem multifonksiyonel

Panasonic Eco Solutions Türkiye, Thea markasının üstün teknolojisi ile ev ve işyerlerine son derece pratik ve fonksiyonel bir çözüm sunuyor.

Thea Optima serisi, ince hatları ve yalın tasarımıyla dekorasyona zarafet katarken duvarlarda da fazla yer kaplamıyor. Thea Optima, farklı anahtarlama modüllerini bir araya getiriyor. Rotatif ve vavien dimmer ürünleri, TV, uydu, network priz çözümleri, standart çocuk korumalı prizler ile 1M ve 2M seçenekleri; kullanıcıları doğru çözümlerle buluşturuyor. Tüm bu ürünleri ihtiyaçlara göre aynı çerçevede bir araya getirerek evde ya da ofiste kullanmak mümkün.