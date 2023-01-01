Toyota’nın mini robotu Kirobo insanlarla arkadaşlık ediyor

Toyota, uzayda konuşan ilk robot olarak tarihe geçen Kirobo’nun bir insan avucuna sığacak kadar küçük bir versiyonunu geliştirdi.

İnsanların duygularını anlayan ve onlarla arkadaşlık eden Kirobo Mini, ayakta 34 cm oturduğunda ise 10 cm boyutunda. İçerisindeki kamerayla insanların yüz ifadelerini analiz ederek onların duygularını anlamaya çalışan Mini robot Kirobo, bu ifadelere göre karşısındaki kişiye insansı tepkiler veriyor. Kendi sesinin tonunu ve hareket tarzını da konuştuğu kişiye göre belirleyen Kirobo Mini, sahipleriyle vakit geçirdikçe onların sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri de hatırlıyor. Kirobo Mini, Bluetooth yoluyla akıllı telefonlara bağlanarak da kontrol edilebiliyor. Kirobo Mini, gelecek yıldan itibaren Japonya’da satışa sunulacak.

