Türk Telekom’dan 4.5G uyumlu tüm akıllı telefonlarda indirim fırsatı

Türk Telekom, 4.5G uyumlu akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcıları sevindirecek bir kampanyayı hayata geçirdi.

Türk Telekom; kampanya kapsamında, portföyünde yeralan 4.5G uyumlu tüm akıllı telefonlarda indirim sunacak. Müşteriler, istedikleri marka ve modele ait 4.5G uyumlu akıllı telefonları 680 TL’ye varan indirimle satın alabilecek ve Türk Telekom’un ‘Fiber Güçlü’ 4.5G hizmetinden faydalanabilecek. Kampanya, Türk Telekom’un cihaz portföyündeki Samsung, Apple, LG, Sony, HTC, Huawei ve Vestel gibi markalara ait 4.5G uyumlu tüm akıllı telefonları kapsıyor. Yüzde 68 ile akıllı telefon penetrasyonunda lider olduklarını vurgulayan Türk Telekom Entegre Bağlantı Yönetimi Direktörü Baran Yurdagül, yeni kampanyayla özellikle elinde 4.5G uyumlu bir telefon olmayan ancak satın almak isteyen müşterilerine kolaylık sunmak istediklerini açıkladı.

