Vestel’den enerjisini paylaşan telefon: Venus V4

Vestel Venus ailesinin son üyelerinden V4, 5000 mAh gücündeki bataryası sayesinde enerjisini başka telefonlarla da bir OTG kablo vasıtasıyla paylaşabiliyor.

5.5 inç 720x1280 (HD) çözünürlüklü Gorilla Glass 3 ekranı, 4 çekirdekli işlemcisi, Android Nougat 7.0 işletim sistemi, 5 MP ön ve 4’lü LED flaş destekli 13 MP arka kamerası, 3 GB RAM’i ve 32 GB dahili hafızası, FM radyosu bulunan, 8.7 mm inceliğindeki V4’ün altın, siyah ve gümüş renk seçenekleri mevcut.