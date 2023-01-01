VİKO by Panasonic’ten led ürünlerle ışığın gücü kontrolünüzde

VİKO by Panasonic, yuvarlak ve kare sıva altı LED ürünlerin yanısıra sıva üstü LED ürünlerle de aydınlatma sektörüne yeni standartlar getiriyor.

VİKO by Panasonic, yuvarlak ve kare sıva altı LED ürünlerin yanısıra sıva üstü LED ürünlerle de aydınlatma sektörüne yeni standartlar getiriyor; evler, ofisler, salonlar, vitrinler, okullar, oteller, hastaneler, sergiler, koridorlar ve asansörler için ideal seçenekler sunuyor. VİKO by Panasonic tarafından geliştirilen LED aydınlatma ürünleri, dahili plug-in soketi ile yüksek verimli sürücüye sahip. Bu sayede kolayca monte edilebilirken bakım ve onarım da kolaylaşıyor. Ürünlerin en önemli özelliklerinden biri de yüksek enerji verimliliği ile çalışması.