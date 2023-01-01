VİKO by Panasonic’ten yeni Linnera serisi

Anahtar-priz teknolojisinde devrim yaratan tasarımlara öncülük eden VİKO by Panasonic, şimdi yeni Linnera serisi ile dekorasyonda köşeli hatları sevenlere sesleniyor.

Belirgin köşeleriyle kendini gösteren seri, anahtar ve prizlerde modern çizgisiyle de iddialı. Geniş ürün gamıyla tüm ihtiyaçları aynı seriden çözebilme imkanı sunan Linnera; kalitesi, teknolojisi ve güvenli kullanımıyla da beklentileri karşılıyor. VİKO by Panasonic’in Linnera serisi içinde yer alan elektrik anahtarları, prizler, TV, data prizleri ve aydınlatma gereksinimlerine uygun şekilde geliştirilen dimmerlerle yaşam alanları hem konfor hem de enerji tasarrufuyla buluşuyor. Bilinenlerin dışında modern ve yeni bir form arayanların çok sevecekleri yeni Linnera serisi, krem ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor.