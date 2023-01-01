Viko Thea IQ sistemiyle geleceğin teknolojisi evlerde

VİKO sunduğu Thea IQ sistemiyle yaşam alanları sizin yerinize düşünerek konfor düzeyini, güvenliğini ve enerji verimliliğini artırıyor.

Yenilikçi ve üstün teknolojileri günlük hayata taşıyan ürünleriyle tanınan VİKO’nun sunduğu Thea IQ sistemiyle yaşam alanları sizin yerinize düşünerek konfor düzeyini, güvenliğini ve enerji verimliliğini artırıyor. Thea IQ sistemi, müstakil ev veya ofis, KNX teknolojisini kullanarak ısıtmadan iklimlendirmeye, aydınlatma ve jaluzi/panjur kontrolünden güvenlik sistemleri entegrasyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazede yaşam alanlarına konfor katıyor. Ev veya ofis merkezi olarak elektronik bir panelden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. VİKO’nun Thea IQ sisteminde önceden programlanan senaryolarla günlük hayatı çok daha kolaylaştırmak mümkün.