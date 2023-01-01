VİKO’dan geleceğin teknolojisi; Dokunmatik Novella S Serisi

VİKO, Novella S serisi ile üstün teknolojiyi kullanıma sunuyor.



Yaşam alanıyla aydınlığı buluşturmak için dokunmatik teknolojili ve 3 ödüllü Novella S’e parmak ucuyla hafifçe dokunmak yeterli. Işığın derecesini ürün üzerinden kolayca izlenmesini sağlayan şık LED göstergesiyle elinizi hisseden Novella S Serisi’nin kapasitif teknolojili hassas anahtar seçeneği, eve geleceğin teknolojisini getiriyor. Serinin elektrik anahtarları, dokunmatik fonksiyonunun yanısıra gecikmeli anahtar özelliğiyle (ışıklar kapatıldıktan 8 saniye sonra sönüyor) de büyük kolaylık sağlıyor.