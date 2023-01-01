VİKO’dan geleceğin teknolojisi; Dokunmatik Novella S Serisi

Alanında hayatı kolaylaştıran birçok yeniliğe ve ilke imza atan, sunduğu inovatif ürünlerle fark yaratan VİKO, Novella S serisi ile üstün teknolojiyi kullanımınıza sunuyor.

Yaşam alanınızla aydınlığı buluşturmak için dokunmatik teknolojili ve 3 ödüllü Novella S’e parmak ucunuzla hafifçe dokunmanız yeterli. Işığın derecesini ürün üzerinden kolayca izlenmesini sağlayan şık bir LED göstergesi eşlik eden Novella S elektrik anahtarları, dokunmatik fonksiyonunun yanı sıra gecikmeli anahtar özelliğine sahip. Böylece ışıklar kapatıldıktan 8 saniye sonra sönmesi sağlanıyor.