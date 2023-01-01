Vodafone Akıllı Köy’de ilk patates hasadı yapıldı

Vodafone ve TABİT işbirliğiyle Aydın’ın Koçarlı İlçesi’ne bağlı Kasaplar Köyü’nde hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’de, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 5 dekarlık bir alanda yürütülen patates denemesinde hasat yapıldı.

Patates denemesinde dekar başına 5 tona kadar ürün alınarak önemli bir başarıya imza atıldı. Etkinliğe Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Gün Kırcalıoğlu ve Teknik Personel Dr. Çiğdem Kaya da katıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Türkiye olarak, tarımda dijitalleşmenin öncüsü olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.