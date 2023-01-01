Vodafone Akıllı Köy’ün çevreci uygulamaları tüm köylere model olacak

Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığında Aydın’da hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy, akıllı teknolojilerin yanı sıra çevreci uygulamalarıyla da tarım sektörüne örnek oluyor.