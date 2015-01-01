Bolu Valisi Aydın Baruş anlattı: Köroğlu’nun diyarı, Turizm diyarı

Turizm, ulaşım ve eğitim sektörlerinde güçlü olan Bolu ekonomisini kanatlı hayvancılık, saçaklı metal sanayi, orman ürünleri sanayi ve deri sanayi şekillendiriyor. Yakın zamanda havayolu ulaşımı da başlayacak.

Bolu Valisi Aydın Baruş, ‘Tabiatın Kalbi’ sloganını hak eden şehrin gelecek vizyonunun merkezinde turizm sektörünün yer aldığını, yazılım, biyomedikal ve enerji sektörlerine yönelik yüksek Ar-Ge ve inovasyon potansiyeli bulunduğunu söylüyor. Türkiye’de illerin kalkınma vizyonu, sektörel tercihler temelinde farklılaşıyor, ihtisaslaşma ve markalaşma süreçleri yaşanıyor, kentlerin kurumsal kimliği yeniden inşa ediliyor. Bolu bunlardan biri ve Bolu Valisi Aydın Baruş ile kent bağlamında bu konuları konuştuk:

Türkiye’nin en önemli iki metropolü arasında ortada, yaklaşık 25 milyon kişi için saatlik mesafede erişilebilir lojistik konumuyla yüzde 65’i orman zenginliği ile örtülü emsalsiz bir doğa harikası olan Bolu’nun iddialı ve heyecanlı Valisi Aydın Baruş dünyanın da göz bebeği olan Abant, Kartalkaya, Yedigöller, Gölcük gibi hazineleriyle markalaşan kentin kalkınma potansiyellerini satır başlarıyla özetliyor: “Bolu’nun çeşitli yerlerinde bulunan doğal mineralli su ve termal su kaynakları sayesinde de Bolu’nun sağlıklı bir yaşamın merkezi olma yolundaki adımları somutlaşmaktadır. İlde bu konuda yapılan termal devre mülk yatırımları gerek yerli gerekse yabancı turistlerin ilimize olan ilgilerini arttırmaktadır. Bolu ilimizin doğal güzelliklerini, sağlıklı yaşam ve spor konusundaki atılımlarını ve yaklaşık 33 bin öğrenci sayısına ulaşan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni sayarsak; turizm, üniversite ve spor kenti olma odaklı bir sosyo-ekonomik gelişme yolunda ilerlediğimiz söylenebilir.”

Yürüyen projeler

Aydın Baruş, ilde halen yürütülen 507 proje bulunduğunu belirtiyor: “Bu projelerin sektörel dağılımı; eğitim 27, enerji 52, inşaat 7, madencilik 3, orman 8, sağlık 15, spor 9, tarım 35, turizm 48, ulaştırma 85, diğer kamu hizmetleri 218 şeklindedir.”

Vali Baruş’un verdiği bilgiye göre kent için dönüştürücü olacak projelerden bazıları şunlar:

- Tekkedere Barajı, 2018’de hizmete alınacak.

- TOKİ tarafından 1500 öğrenci kapasiteli olarak inşa edilen yurtlar.

- Olimpik Yüzme Havuzu projesi, 2017’de tamamlanacak.

- 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

- 400 yataklı Şehir Hastanesi

- Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve engelli yaşam evleri.

Bolu’yu farklılaştıran sektörlerden biri de “kanatlı hayvancılık”tır. Ayrıca elektrikli fırın imalatı, dericilik, endüstriyel orman ürünleri de ilin yoğunlaşmış üretim konularındandır.

Gümrük Geçici Depolama Tesisi projesi ticaretin, Seben Göleti Adro-park projesi turizmin, alt yapısını güçlendirecek.

Vali Aydın Baruş, Bolu için şu verileri de paylaşıyor:

“TÜİK tarafından en son açıklanan il bazlı göstergelere göre, tarım sektörünün payı yüzde 38, sanayi sektörünün yüzde 21, hizmetler sektörünün ise yüzde 41. Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan iller arası sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında Bolu 11. sırada. TÜİK’in yayınladığı 2015 yılı illerde yaşam endeksi çalışmasında ise 3. sırada. İlimizin ihracatı, merkezi Bolu olan firmalara göre en son yıl 119.2 milyon dolar, ithalatı ise 186 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna, merkezi başka bir şehirde olup da ilimizde faaliyet gösteren firmaları da eklediğimizde, dış ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı.”

Hizmetler sektörü coşuyor

Bolu, hizmetler sektöründe de hızla gelişen ve büyüyen bir şehir. Vali Baruş altını çiziyor: “ Yılda 20 bin dolayında TIR karnesinin kullanıldığı sektörde, 14 nolu plakanın uluslararası alanda ciddi bir prestiji olduğunu söylemek mümkün. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, gıdadan ulaşıma, barınmadan eğitime kadar geniş bir yelpazede birçok sektörle doğrudan etkileşim içindedir. İlimiz, doğa, sağlık-termal, toplantı-kongre, kış, spor, gastronomi, kültür ve inanç turizmleri gibi birçok turizm kolunda son derece zengin bir potansiyele sahiptir. Her biri markalaşmış veya markalaşma sürecinde olan birçok önemli destinasyonu bulunan turizm sektörümüz, gelecek vizyonumuzun merkezinde yer alan sektörler arasındadır. Bolu Köroğlu Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) ilanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gerekli planlama çalışmalarının tamamlamasının ardından yatırımcılar Bolu Köroğlu Dağı KTKGB alanı içinde yapacakları yatırımlarda 5.Bölge teşviklerinden faydalanabileceklerdir.”



Yatırımcı için cazip il

Vali Aydın Baruş’un verdiği bilgiyle; Bolu, Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvik uygulamasında ikinci bölge illerinden birisidir. Turizm sektöründe ise 5. Bölge destekleri uygulanacaktır. Düzenlemelerle Bolu yatırımcılar için cazibe merkezi olacaktır. İlde; ikisi merkezde, ikisi Gerede ilçesinde, birisi de Yeniçağa ilçesinde olmak üzere 5 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Merkezde bulunan OSB’nin yanında ilave rezerv alanı da faaliyete geçmiş, parsel tahsislerinde sona yaklaşılmıştır. Yanısıra karayoluna alternatif olarak demiryolu hattının da Bolu’ya entegrasyonu yapıldığında potansiyel yatırımcılar nezdindeki önemli bir avantaj doğacaktır.

Vali Baruş, Bolu’da üniversite-sanayi işbirliğini pekiştirdiklerini de söylüyor: “Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde sanayi-üniversite işbirliğinin en iyi işlediği 4 merkezden bahsedebiliriz. Bunlar; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi (AİBÜ-TTMER), Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETUM), Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM). Üniversitede üretilen teknolojinin uygulamaya aktarılmasını gerçekleştirmek amacıyla AİBÜ-TTMER kurulmuştur.

Vali Aydın Baruş’un verdiği bilgilere göre Bolu’da toplam 12.250 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin 17’si büyük ölçekli işletme, geri kalan 12.233'ü KOBİ statüsünde. Kamu dahil ilde toplam çalışan sayısı 87.000 kişinin üzerinde. Bu istihdamın yaklaşık yüzde 68’i KOBİ’ler, yüzde 15’i ise büyük ölçekli işletmeler tarafından karşılanıyor. OSB’de 4.900 kişi istihdam ediliyor, 61 çalışan tesis bulunuyor, bunların 5’i küçük ölçekli işletme.

Bolu’da 3.200 civarında tavuk kümesi var. Tavuk yetiştiriciliği faaliyetiyle uğraşıp KOBİ vasfında olan işletme sayısı ise 2.500. Normal ticari faaliyetlerinin dışında tavuk yetiştiriciliği sektörüne de yatırım yapan 690 adet işletme mevcut. 12.233 KOBİ’nin yaklaşık 1.150’si sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor. Sanayi sektöründe en fazla istihdam sağlayan KOBİ’ler, Gerede ilçesindeki deri firmaları ile Arçelik ve benzeri büyük ölçekli firmalara yan sanayi ürünleri, özellikle metal parçalar üreten imalatçı KOBİ’ler. Bu sektörlerden sonra en fazla istihdam katkısı sağlayan sanayici KOBİ’ler sırasıyla orman ürünleri ve gıda sanayii sektörlerinde yoğunlaşmış.