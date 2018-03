Düzce Valisi Ali Fidan

Düzce Valisi Ali Fidan, ilde yoğunlaşan kalkınma dinamiklerine dikkat çekiyor; Üretici temiz endüstri ve emsalsiz doğa turuizmi Türkiye’nin en genç ili Düzce, Ankara-İstanbul gibi metropollere yakınlığı, sanayisindeki dinamizmi, turizm ve tarımdaki gelişme potansiyeliyle göz dolduruyor.

Düzce Valisi Ali Fidan, Türkiye’nin en genç ili olmasına rağmen Düzce’nin 1999 yılından bu yana gösterdiği hızlı gelişme ile her alanda ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu söylüyor. 2011 yılı, ‘İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’nda Düzce’nin 35. sırada yeraldığını belirten Vali Fidan, “Düzce, 4. Derece Teşvik Bölgesi kapsamında olması, jeo-stratejik lokasyonu, büyük pazarlara ve önemli hammadde kaynaklarına yakınlığı, kalifiye emek gücü ve mesleki eğitim kurumlarının faaliyetleri, yenilikçi ve girişimci Düzce Üniversitesi ile sanayi ve üretim kuruluşları için kayda değer avantajlar sergilemektedir. Bu özellikleri ile yerli ve yabancı firmaların dikkatini çekmiş ve bu firmalar üretim üslerini Düzce’ye aktarmışlardır” diyor.



Sanayi yatırımları yoğunlaştı

Vali Fidan’ın verdiği bilgiye göre, mevcut üç adet OSB ve OSB’ler dışındaki sanayi yatırımları, 800 işyerine sahip küçük sanayi sitesi, turizm ve tarım sektörlerindeki gelişmelerle Düzce, yurtiçi ve yurtdışı ticaret hacmine kendi ölçeğinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda ağaç, makine, metal, mobilya, tekstil ve plastik sektörlerinde ciddi bir potansiyele sahiptir. İlin 2014 yılında ihracatı 95.085.000 dolar, ithalatı ise 87.965.000 dolar gerçekleşmiştir. 2014 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 108.1 olmuştur.

Ayrıca Düzce sahip olduğu yaylalardan şelalelere, raftingden trekkinge, denizden güneş ve kuma, tarihi ve kültürel değerlerden doğal güzelliklere kadar zengin bir çeşitliliğe sahip olması ve bu bağlamda her yıl 150.000’nin üzerinde, yerli ve yabancı turiste evsahipliği yaparak turizm sektörü açısından da dikkat çekiyor. Düzce’yi 2014 yılında 215.884 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tarımda, özellikle ilin ihracatında önemli bir kalem olan fındık üretiminde Düzce 2014 yılında ülke genelinde alan bazında 6., üretimde ise 4. oldu.



Düzce’de üretimin sektörel profili

Vali Fidan, ilin sanayi profilini şöyle özetliyor: “Çilimli OSB’de de altyapı çalışmaları devam etmektedir. Yeni teşvik paketiyle Düzce’ye yatırım için gelen sanayicilere arsa temininde yaşanan sıkıntıları aşmak ve yeni yatırımcılara sanayi alanları oluşturmak için yeni OSB’ye ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Akçakoca’da Demir Çelik İhtisas OSB ve Gümüşova’da Islah OSB olmak üzere 2 adet OSB’nin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Bu projeler ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

İlimizde sayısal olarak en fazla tesise sahip ve istihdam sağlayan sektörlerin başında; tekstil sanayi, metal-makine sanayi, gıda sanayi, orman sanayi, mobilya sanayi, kauçuk-lastik-plastik sanayi, maden sanayi, inşaat sanayi, otomotiv sanayi ve kimya-ilaç sanayisi gelmektedir.

Hızla gelişen sanayi ve büyüyen üniversiteden dolayı özellikle konut alanında büyük bir açık ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak prefabrik yapı elemanları, soğuk hava deposu, viol üretimi, ısıcam üretimi, seramik ve fayans üretimi her geçen gün artmaktadır.

Düzce’den, ihracat yapan sektörler içerisinde ‘Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Taşıt Araçları ve Yan Sanayi, Makine ve Aksamları, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri ile Demir-Çelik’ ürünleri ilk sırada yeralmaktadır.

Düzce’de, ticaret-sanayi odaları ve esnaf sanatkarlar odalarına kayıtlı toplam KOBİ ölçekli işletme sayısı yaklaşık 15.000 civarındadır. Bu işletmelerden 4.000 kadarı ticaret ve sanayi odalarına kayıtlıdır. Toplam 69 bin sigortalı çalışan bulunmaktadır.”



Yatırım için lojistik cazibe

Vali Fidan, Düzce’nin D-100 Karayolu / E-5 ve TEM/ otoban üzerinde önemli bir kavşak noktası olması, İstanbul-Kocaeli-Ankara aksı üzerinde bulunması ve Bursa, Eskişehir gibi büyük kentlerle Karadeniz Ereğlisi Limanı’na yakınlığı ve ulaşım kolaylığı gibi coğrafi konumundan doğan avantajları, ayrıca ”sanayi kuşağı” üzerinde yeralması nedeniyle yatırımcılar için bir çekim merkezi olduğunu söylüyor: “Turizm sektörü bakımından da ilimiz bakir durumdadır ve turizm yatırımcılarını beklemektedir. Ayrıca geleneksel sanayimiz olan orman, tarım ve hayvancılık sektörü ile çevreye duyarlı ileri teknoloji kullanan imalat sanayi cazip sayılabilir. Verilen teşviklerle, merkezi İstanbul’da bulunan ve üretim konuları itibarıyla otomobil yan sanayi, tarım makineleri, inşaat malzemeleri, ambalaj, ağaç ve mobilya, tarım ilaçları gibi konularda faaliyet gösteren çok sayıda firma, Düzce’de üretim yapmaya başlamıştır. Düzce’deki mevcut sanayi de gelişme göstererek, un, çeltik, fındık kırma, tarım ilaçları ve silah sanayi gibi konularda yoğunlaşmıştır. Düzce, bugüne kadar çektiği sanayi bazlı yatırımlar ile çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Hedefimiz firmaların genişleme ve mevcut yatırımlarını modernize etmenin yanında çevreye duyarlı, katmadeğeri yüksek ve ileri teknolojiye dayalı bir sanayileşmedir.”



Vali Ali Fidan, Düzce’nin 20-25 milyon kişiye hitap ettiğini, günübirlik ve haftasonu “Doğa Turizmi, Gastronomi, Arkeolojik” çalışmalar, “Deniz Turizmi, Rafting, Spor Turizmi” ile hemen her gün, yeni bir ivme kazandığını dile getiriyor: “Düzce; iklimi, zengin doğal kaynakları, bozulmamış çevresi, zengin tarihi, kültürel varlıkları, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, coğrafi konumu, ana pazarlara yakınlığı, bir üniversite kenti oluşu, genç ve dinamik nüfusu, alternatif turizme uygunluğu ve dört mevsimde sahip olduğu imkanlar nedeniyle Türkiye’nin ve bölgenin en çok turist çeken ili konumuna gelebilir. Zira bu potansiyel mevcuttur. Düzce’mizin; Sakarya, Bolu, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul gibi çevre illerle yoğun sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri bulunmaktadır.

Düzce’de hayata geçirilen kalite ve Ar-Ge yaklaşımıyla Düzce’de Ar-Ge birimi olan firma sayısının 53 olduğu bilgisini paylaşan Fidan şunları aktarıyor: “Ar-Ge personeli sayısı 142 civarındadır. Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2010 yılında kurulmuştur. 6 adet kamu kurumu, 26 adet özel sektör olmak üzere 32 ortağı bulunan Teknopark A.Ş.’ye kayıtlı 14 adet Ar-Ge girişimci firma mevcuttur. Önümüzdeki yıllarda kamu-üniversite-sanayi işbirliği ve ilimizde artan sanayi yatırımları sayesinde Ar-Ge girişimci firma sayısı ve yapılan Ar-Ge çalışmalarında artışlar olması beklenmektedir.”

Vali Fidan, Düzce’nin turizm sektörü kapsamında doğal zenginliklerini şöyle özetliyor: “ Düzce, zengin bitki türleriyle henüz kirlenmemiş ve muhteşem güzellikteki doğasıyla Kardüz, Topuk, Sinekli, Odayeri ve Pürenli gibi yaylalarıyla, başta Samandere, Güzeldere, Saklıkent ve Aydınpınar olmak üzere birçok şelale, akarsu ve kanyonlarıyla adeta bir cenneti andırıyor. Kuş cenneti olarak bilinen Efteni Gölü ise su kuşlarının göç yolu üzerinde önemli bir konaklama ve beslenme alanı olup, 150’ye yakın kuş türüne evsahipliği yapıyor. Akçakoca’daki Ceneviz Kalesi ve M.Ö. 10-M.S. 20 yıllarında inşa edilen, 75x100 ebatlı oturma alanına sahip Konuralp’teki Antik Tiyatro başta olmak üzere Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan ve görülmeye değer kalıntılar bizi tarihin derinliklerine götürüyor.”