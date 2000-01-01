Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak

Tarım ve hayvancılıkta atılım sürecindeki Erzurum’un sanayi alanındaki en önemli yeni projesi İkinci Organize Sanayi Bölgesi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde uluslararası uçuşlara açık tek havalimanı olan Erzurum Havalimanı, Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi, yakın zamanda yapılması planlanan yüksek hızlı tren hattı ile şehir, gelecek vaadediyor.

Erzurum; gerek yöresel merkezi (metropol) konumu, gerekse Avrasya ve Kafkas bölgesi ekonomilerinin dünya piyasalarına açılması bağlamında son yıllarda önemli bir kalkınma vizyonu yakaladı. Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak ile ilin sanayi, tarım, turizm ve ticarette ekonomik potansiyellerini ve hedeflerini konuştuk.

Sanayi ve teşvik talepleri

Vali Ahmet Altıparmak, Erzurum’da halihazırda çok önemli projeler yürütüldüğünü anlatıyor: “Sanayi alanında devam eden en önemli proje ‘İkinci Organize Sanayi Bölgesi' projesidir ve 2016 yılında tamamlanarak yatırımcılarımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır. I. OSB yüzde 100 doluluktadır (117 parsel). II. OSB’nin 216 hektarlık alanın 50 hektarının altyapısı tamamlandığında ivedilikle parsel tahsisi yapılacaktır.

Erzurum’da sanayileşme henüz istenilen düzeyde olmasa da üretime katkı sağlayan ve ihracata destek veren firmalar mevcuttur. Şehrimizin geçim kaynaklarının başında gelen tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren üretim tesislerinin sayısı da her geçen gün artmaktadır. İlimize yeni yatırımcıların gelmesi ve mevcut yatırımcıların korunması için bölgemize daha ciddi avantajlar sağlayacak yeni bir teşvik sisteminin hayata geçirilmesi yönünde talepler var.”

Altıparmak, 2009 yılında uygulamaya konulan 4 bölgeli teşvik sisteminde 4. Bölge’de yeralan ilin 2010 ve 2011 yıllarında önemli bir ivme yakaladığına dikkat çekiyor: “Maalesef o yıllarda yakalanmış olan bu ivmenin 2012 yılında başlayan yeni teşvik sistemi ile beraber yavaşladığını gözlemlemekteyiz. Yeni teşvik sisteminde 6. Bölge’de uygulanan ve yüzde 120’lere varan teşvikler 6. Bölge’yi çok daha cazip hale getirmiştir.”

Benzersiz turizm potansiyeli

Vali Altıparmak Erzurum’un başta gelen kalkınma dinamiklerinden birinin de turizm olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaşıyor:

“Fuar ve Kongre Merkezi Projesi: İlin ciddi manada eksikliği hissedilen fuar ve kongre merkezi önümüzdeki dönemde Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle hayata geçecek ve Erzurum bu alanda da potansiyelini harekete geçirecektir.

Kitap Fuarı: Geçtiğimiz yıl ilk defa düzenlenen 1. Erzurum Kitap Fuarı beklentilerin çok ötesinde ilgi görmüş ve 160.000’den fazla ziyaretçi fuarı ziyaret etmiştir. Erzurum’da benzer organizasyonlar daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Kış turizmi: Erzurum ülkemizin kış turizmi konusunda en önemli marka şehirlerinden birisi konumundadır. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerimiz son dönemde yerli turistlerin yanısıra yabancı turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır ve kış sezonunda otellerimiz yüksek doluluk oranlarıyla hizmet vermektedirler. Ülkemizin kış turizmi başkenti konumunda olan ilimiz yakın gelecekte dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yerini alacaktır. Konaklı bölgesine yapılacak otel yatırımları ilimizin bu konumunu güçlendirme adına önem arz etmektedir.

Kültür turizmi: Şehrimizin turizm potansiyellerini; konaklama ve yeme-içme tesisleri, kültür turizmi, inanç turizmi, termal turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, doğal güzellikler, akarsu sporları (rafting-kano) ve yüksek irtifa kampları olarak sıralayabiliriz. Tarih boyunca birçok medeniyetin yaşadığı Erzurum’un kültürel varlıkları da şehre değer katan unsurlardır. Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Erzurum özellikle Osmanlı ve Selçuklu Türk-İslam kültürünün de izlerini taşımaktadır.

Erzurum’un tarihi eserlerinin en kıymetlisi sayılan Çifte Minareli Medrese, Anadolu’da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında yeralan Üç Kümbetler ile Ulu Cami, Yakutiye Medresesi, Rüstem Paşa Çarşısı Erzurum’un sahip olduğu kültürel değerlerin başında geliyor. Kültür turizmi kapsamda Milli Mücadelemiz’in önemli kilometretaşlarından birisi olan Erzurum Kongresi’nin gerçekleştirildiği bina yakın bir zamanda ‘Kongre ve Milli Mücadele Müzesi’ olarak yeniden ele alınıp turizmin hizmetine sunulmuştur.

‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesi’ kapsamında Erzurum’un tarihi ve kültürel mirası ortaya çıkarılmaktadır. Proje kapsamında Ulu Cami ve Çifte Minareli Medrese etrafında ‘Kültür Yolu Projesi’, ‘Üç Kümbetler ve Çevresinin Yenilenmesi ve İyileştirilmesi Projesi’ yatırımları da tamamlandığında Erzurum’un tarihi ve kültürel dokusu turizmin hizmetine sunulmuş olacaktır.”

Turizm yatırımlarının en önemlilerinden bir tanesi de ‘Yüksek İrtifa Sporcu Kampları’ yatırımlarıdır. Yaklaşık 2000 metre rakımı ve sahip olduğu biyoklimatik konforlu iklimi ile yüksek irtifa spor kampları için Erzurum son derece cazip bir alternatif konumundadır. Bu alanda yapılan yatırımlar artık meyvelerini vermeye başlamış olup 2014 yılı yaz döneminde 35 futbol takımı sezon öncesi kamplarını Erzurum’da gerçekleştirmiştir. Bu konuda önemli bir proje de çok yakın bir gelecekte Kalkınma Ajansımız’ın finansmanı ile hayata geçirilecektir. Kazım Karabekir Stadyumu yanında inşa edilecek olan ve uluslararası birçok spor otoritesinin görüş, öneri ve katkıları ile hazırlanan bu yeni proje kapsamında 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet açık tenis kortu 2 adet basketbol sahası ve ve 5 adet futbol sahası ile tam donanımlı bir sosyal tesis inşa edilecektir.”

Kırsal kalkınma avantajları

Kırsal kalkınma potansiyeli açısından Erzurum istisnai illerimizdendir. Vali Altıparmak bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor: “Tarımsal üretim ve hayvancılıkta verimlilik artırıcı çalışmalar sayesinde çiftçimizin de emeğinin karşılığını tam olarak alacağı kanaatindeyim. Erzurum ili kırmızı et ve süt üretim merkezlerinden birisidir diyebiliriz. İlimizdeki canlı hayvan değeri 1.5 milyar TL’nin üzerinde olup bu değer ile Türkiye’de 4. sırada, toplam hayvansal ürünler değeri olarak 694 milyon değeri ile ülke ekonomisine yüzde 3.4 katkı sağlamakta ve Türkiye’de 5. sırada yeralmaktadır.

Erzurum ili toplam tarımsal alanı 359.407 hektardır. Bitkisel üretim değeri olarak Erzurum 427 milyon TL’dir (TÜİK 2013 verilerine göre). Diğer taraftan ilimizin arazi ve iklim koşullarına uygun ‘Erzurum Tipi Sera’ diye nitelendirdiğimiz uygulama ile Erzurum şartlarında Mayıs ayında ürün alınabildiğine hep beraber şahitlik etmiş olduk. Erzurum’da işsizlik oranı yüzde 6.6 ile Türkiye ortalamasının altındadır. İstihdamda ise yüzde 46.7 ile Türkiye ortalamasının (yüzde 45.1) üzerinde bir istihdam oranına sahiptir ilimiz.”

Avrasya pazarına erişim

Erzurum 2-3 saatlik mesafede 10’dan fazla şehir ve bu şehirlerde yaşayan 4.000.000’dan fazla nüfus için başta ticaret, eğitim, sağlık olmak üzere hemen her anlamda en önemli merkez konumunda. Vali Altıparmak, Türkiye’nin Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu coğrafyası ile ekonomik ve kültürel bağlantıları açısından bakıldığında da Erzurum’un kritik konumda olduğunu vurguluyor ve ilin lojistik değerini artıracak yatırımlara işaret ediyor:

“Ovit Dağı Geçişi: Çalışmaları 2012 yılında başlayan, 14.700 metre uzunluğunda çift tüp olarak yapılacak olan Ovit Tüneli bağlantı yollarıyla birlikte 17.030 metre uzunluğa sahip olacak ve Türkiye’nin en uzun, dünyanın da ikinci en uzun çift tüplü tüneli olacaktır. 2015 yılında bitirilmesi planlanan Ovit Geçişi, Karadeniz Bölgesi’ni Erzurum’a ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayacak.

Kop Tüneli: Yapım çalışmaları dört tüpte de devam etmekte olup 2018 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. Yaklaşık 2400 metre rakımı ile ülkemizin en yüksek ve zorlu geçitlerinden biri olan Kop Geçidi’nde yapılacak tünelle Erzurum’un özellikle Trabzon Limanı ile olan bağlantısı yaz kış kesintisiz sağlanmış olacak.

Havaalanı: Doğu Anadolu Bölgesi’nde uluslararası uçuşlara açık tek havalimanı olan Erzurum Havalimanı haftalık olarak 65 civarında uçuş sayısı ile ilimizin dünya ile irtibatı açısından son derece kritik öneme sahiptir.

Hızlı tren: Yakın gelecekte yapılması planlanan yüksek hızlı tren hattı da Erzurum’un erişilebilirliği açısından en önemli yatırımlardan birisi olacak.

Palandöken Lojistik Merkezi: Türkiye lojistik sektörüne, 437 bin ton taşıma kapasitesi, 276 bin metrekare lojistik alan kazandıracaktır. Merkezin 2015 yılında hizmete açılması planlandı.

Dallıkavak Tüneli: Erzurum-İspir güzergahında bulunan Dallıkavak geçidinde, çift tüp toplamında yüzde 55 ilerleme sağlandı.

Kırık Tüneli: 7.100x2 m çift tüp olarak projelendirilen Kırık tünelinin ihale süreci tamamlanmış olup 2015 yılında yapımına başlanılacaktır. Bu proje sayesinde Erzurum İspir yolu 33 km kısalacak.”

Erzurum’un enerji potansiyeli

Vali Altıparmak, Erzurum’un bir başka straejik değerine işaretle şu vurguyu yapıyor: “Erzurum uluslararası önemli enerji koridorlarının kesiştiği bir kavşak noktadadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı- BTC ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı -TANAP projelerinin her ikisi de ilimiz sınırlarından geçmektedir.

Yenilenebilir enerji, özellikle güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımlarında Erzurum yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Metrekarede yıllık 1700-1800 kWh güneş radyasyonu değerlerine ve günlük ortalama 7 saatin üzerinde güneşlenme süresine sahip olan Erzurum ilinde yapılacak olan güneş enerjisi yatırımlarında ortalama geri dönüş süreleri 5-6 yıl dolaylarındadır. Bu kapsamda EPDK tarafından ülkemizdeki ilk güneş enerjisi santrali lisansı Erzurum ilimizde 4.9 MW’lık bir tesis kurulması için verilmiştir.

Diğer taraftan ülkemizin en önemli hayvancılık merkezlerinden olan ilimizde ‘biyogaz’a dayalı yenilenebilir enerji yatırımları içinde önemli fırsatlar bulunmaktadır.”

Erzurum’un diğer (+)’ları

+ Erzurum 100.000/ 464 kişi yatak sayısı ile Gürcistan, Azerbaycan, İran gibi yakın coğrafyaya hizmet veriyor. 980 yataklı Sağlık Kampusu tamamlanması ile Doğu illerinin sağlık merkezi olacak.

+ 100.000’den fazla öğrencisiyle Erzurum Atatürk Üniversitesi Türkiye’nin en eski ve en büyük üniversitelerinin başında geliyor. Şehirde 2010 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi kuruldu.

+ Temiz su kaynakları ve zengin flora faunası üretilen balların kalitesini en üst düzeye çıkarıyor.

+ Erzurum’da gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde kimyasal ilaçların ve gübrelerin son derece az kullanılıyor olması organik tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde ili ön plana çıkarıyor.



+ Erzurum bakır, krom, kurşun, çinko, manganez, manyezit, mermer ve perlit madenleri açısından önemli rezervlere sahiptir.