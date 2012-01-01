AlBaraka Bankacılık Grubu’nun kar artışı yüzde 11 oldu

AlBaraka Banking Group (ABG), 2012 yılında net kârını yüzde 11 oranında artırarak 235 milyon dolara yükseltti. Bankanın toplam aktifleri yüzde 11, kredileri yüzde 21, mevduatları yüzde 12 ve öz kaynakları yüzde 9 oranında arttı. Geçtiğimiz yıllarda görülen ekonomik kriz şartlarına rağmen istikrarlı bir büyüme ortamı içinde bulunan ABG mali performansını korumayı başardı.





Bankanın faaliyet gelirleri yüzde 21 büyüme göstererek 880 milyon dolara yükseldi. Faaliyet giderleri düşüldükten sonra net faaliyet geliri 422 milyon dolar olarak gerçekleşirken bir önceki yıla göre yüzde 23 arttı. Grubun toplam varlıkları (aktifler) yüzde 11 oranında artarak 19 milyar dolara yükseldi. Bu yükselme işletme faaliyetlerinin genişlemesi, varlık kalitesinin, iyileştirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi sonucunda Grup verimliliğin artması sayesinde oluştu.

AlBaraka Bankacılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Saleh Abdullah Kamel, “2012 yılında Avro bölgesindeki olumsuz iktisadi gelişmeler devam etmiştir ve bazı Arap ülkelerinde yaşanan siyasi ve toplumsal değişimler henüz yatışmamıştır. Bankaların faaliyetlerinin bu durumdan olumsuz etkilenmesi doğaldır. Buna rağmen ABG iyi sonuçlar elde etmeyi başarmıştır” diye konuştu. Kamel, ABG’nin bu zamanda faaliyetlerini geliştirerek coğrafi mevcudiyetini ve şube ağını büyütmeye devam ettiğini söyledi. Grubun faaliyet bölgelerinde geçen yıl 26 yeni şube kurulmuş olup toplam şube ağı 424’e ulaştı. 15 ülkede faaliyet gösteren ABG, Libya piyasasına da girmek üzere bir temsilcilik ofisi açtı.