Garanti’den kadın girişimcilere özel destek

Garanti Bankası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın girişimcilere özel yeni kredi kampanyasını başlatarak, kutladı. Kadın girişimciler, kampanya kapsamında kullanacakları 100 bin TL’ye kadar krediyi, 60 ay vade ve uygun faiz oranlarıyla geri ödeyebiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kadın girişimciler 31 Mayıs’a kadar Garanti şubelerinden başvuruda bulunabiliyor. Bilgi için www.garanti.com.tr adresinden faydalanabiliyor.





Konu hakkında bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, şunları söylüyor: “Kadın girişimcilerimizin ülke ekonomisine katkıları yadsınamaz. Biz de, kadın girişimcileri ayrı bir segment tanımıyla ele alan ilk özel Türk bankası olarak, danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle onları destekliyor, karşılarına çıkan finansal engelleri aşmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Yeni kredi kampanyamızla girişimci kadınlarımıza, uygun koşullarda kredi fırsatı sunuyoruz. Kadın girişimciler için, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.