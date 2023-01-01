TEB, girişimciye destek olmuyor girişimci yaratıyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, bu yıl pazar paylarını artırmayı ve tüm Türkiye’de bankacılık ihtiyaçlarını en üst seviyede müşteri memnuniyetiyle sağlamayı hedeflediklerin söylüyor.





Önümüzdeki yıl kredilerde yüzde 14-15 civarında bir büyüme beklentileri olduğunu açıklayan Boz, banka olarak sektörden daha fazla büyüyeceklerini öngördüklerini belirterek şöyle konuşuyor:“Bu yıl başlattığımız Girişim Bankacılığı modeliyle sadece teknoloji alanındakilere değil, diğer alanlarda inovatif fikirlere sahip tüm girişimcilere odaklanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda açılışını gerçekleştirdiğimiz TEB Girişim Evi’nin kapısı “Ben girişimci olmak istiyorum” diyen herkese açık.”

TEB Girişim Evi içerisinde inovatif bir fikri olan tüm girişimcilere iş yeri tahsis ediliyor. İşletme, teknoloji, finans, hukuk, muhasebe danışmanlığı gibi imkanlar ücretsiz olarak sağlanıyor. Böylece girişimciler ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve desteğe TEB çatısı altında ücretsiz olarak ulaşabiliyor. TEB Girişim Evi’nin içinde bir de Kuluçka Merkezi bulunuyor. Bilgisayar, yazılım, İnternet gibi IT altyapılarının girişimcilere sağladığı Kuluçka Merkezi’nden 25’i sürekli, 25’i ise dönemsel olmak üzere 50 civarında girişimcinin yararlanması hedefleniyor.

Anadolu’daki girişimcileri de kucaklamak istediklerini anlatan Boz, “ODTÜ Teknokent içindeki “Teknogirişimci Kuluçka Merkezi” ile “ATOM Ön Kuluçka Merkezi”nin finansal çözüm ortağı olarak İstanbul dışındaki girişimcilere de destek vermeye başladık” diyor.

TEB’in KOBİ’lere sunduğu ürün ve hizmetleri Boz, şöyle anlatıyor: “KOBİ’lerin ihtiyaçları ve nakit döngüsünü dikkate alan finansman ürünleri sunuyoruz. “Nefes Aldıran Kredi” ve “Dükkana Şenlik Kredisi” kampanyaları ile müşterilerimize taksit ya da ana para ödemelerini erteleme imkanı sağladık.”