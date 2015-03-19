Türkiye bankacılık sektörü: GÖRÜNÜM
Son 54 yılda, Türkiye’deki banka şubesi sayısı yaklaşık 6, bankacılık sektöründe çalışanların sayısı ise yaklaşık 7 kat arttı. Aynı dönemde, sektördeki kadın çalışan oranı ise yüzde 25’ten yüzde 51’e yükseldi.
Elbet sıkıntılı ama sesi gürdür Türkiye’de ekonominin. Bunu da bankacılık sektörünün performansına borçluyuz. Üstelik sektörün kredilendirme ayağı frende iken... MasterCard’ın araştırmasına göre dünyada kapsamlı büyüme lideri Türkiye
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son 54 yılı (1960-2014) ve son 5 yılı (2009-2014 Aralık) kapsayan “Türkiye’de Bankacılık Sektörü” adlı iki farklı rapor yayınladı. Raporlara göre, son 54 yılda Türkiye’deki toplam banka şubesi sayısı yaklaşık 6 kat artarken, sektörde çalışanların sayısı yaklaşık 7 kat arttı. Bankacılık sektöründeki kadın çalışan oranı ise aynı dönemde yüzde 25’ten yüzde 51’e yükselirken, son 5 yılda yüzde 0.2’lik bir artış gösterdi.
Türkiye bankacılık sektörünün son 5 yılını değerlendiren görür ki; sektör başlıca güvencemizdir. Alınan daraltıcı politik tedbirler sektörü daraltmamış, sadece karlılık yüzdesini görece aşağı çekmiştir.
Gelinen noktada Türkiye bankacılık sektörü G20 ülkeleri içinde, sermaye yeterliliği rasyosu; Almanya, Endonezya ve Suudi Arabistan’dan sonra 4. sırada, karlılık yönünden ise yüzde 15.4 ile G20 listesinde sondan 3. sırada bulunuyor. Oysa karlılıkta 2009 yılında yüzde 26.4 ile birinci sıradaydı.
Bankacılık sektörünün teknolojik altyapısı, işletme kalitesi ve müşteri hizmetleri ileri düzeydedir.
Son 12 yılda ATM sayısı yaklaşık 4 kat, POS sayısı yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Banka kartlarının sayısı 3 katına çıkarken kredi kartlarında yaklaşık 4 kat artış yaşandı.
Raporlarda yer alan bilanço göstergelerine göre, bankaların toplam aktifleri, 2014 yılı itibarıyla 1.800 milyar TL’yi aşarken, kredi ve alacakların tutarı 1.200 milyar TL’ye yaklaştı. Bu da yapının sağlamlığına işaret eder.
Bankacılık sektöründe Aralık 2014 itibarıyla 32 adet mevduat bankası, 13 adet kalkınma ve yatırım bankası, 4 adet katılım bankası olmak üzere toplam 49 banka faaliyet göstermektedir (Tablo:1). Kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısı 2014 Eylül itibarıyla 40'tır.
Kadın istihdamındaki başarı
Bankacılık sektörünün popüler yüzü kendini kadın işgücü istihdamındaki başarıda gösterir:
2009 2013 2014
Kadın 49.9 50.9 51.1
Erkek 50.1 549.1 48.9
Müşteri hizmetleri teknolojisi
Bankacılık hizmetleri artık Türkiye’de müşteri olan her yerdedir ve yaygın teknoloji kullanımıyla başarılmıştır: Sektörün ATM, POS, banka kartı ve kredi kartı sayıları ve gelişimi şöyledir:
2009 2014
ATM 24.000 46.000
POS 1.739.000 2.389.000
Banka Kartı 64.662.000 105.513.000
Kredi Kartı 44.393.000 57.007.000
İnternet bankacılığı
Sektörün işlem hacminde olağanüstü büyüme internet bankacılığının yaygınlaşmasıyla paraleldir. 2009 yılında 6 milyon olan aktif internet bankacılığı müşterisi 2014 yılında 14.3 milyona çıkmıştır. Aynı dönemde işlem hacmi de 884 milyardan 2 trilyon 561 milyara yükselmiştir.
Kredi türleri ve büyüme
Bütün kredi türlerinde 2010-2013 döneminde yüksek bir büyüme yaşandıktan sonra 2014 yılında keskin bir düşüş yaşandı. Bunun karşılığı, iç piyasadaki daralma veya darlaştırma idi. En büyük düşüş yüzde 20 ile otomobil kredilerinde oldu.
KOBİ kredileri 2009’da yüzde 1 genişlemişti, 2013’te genişleme yüzde 37’ye yükseldi ve 2014 yılında daralsa da yüzde 27 olarak gerçekleşti (Tablo-2).
Kredilerde ve otomobil kredilerinde stok durumu ise 3 numaralı tablodan izlenebilir.
Garanti Bankası Dijital Dönüşüm Elçileri projesi, yoluna hızla devam ediyor
Garanti Bankası’nın, dijital çağın yeniliklerini KOBİ’lere aktarmak amacıyla 2014 yılında başlattığı “Gelecek Dijital KOBİ” Zirvesi, 2015 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Google, Microsoft ve Turkcell işbirliğindeki proje kapsamında düzenlenen Zirve’nin ikincisi gerçekleştirildi. KOBİ’lerin dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık konusundaki farkındalığının artırmasını sağlayacak temel bilgiler hakkında eğitim alan “Dijital Dönüşüm Elçileri”, KOBİ’lerin yeni dünyaya uyum sağlama sürecinin hızlanmasına katkıda bulunmayı sürdürecek.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, şu değerlendirmeyi yaptı: “İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında dijital dönüşüm, şirketlerin başarıyı yakalama yolunda olmazsa olmazı. KOBİ’lerin teknoloji ve mobil iletişimin sunduğu olanaklardan faydalanması, iş süreçlerini bu doğrultuda geliştirmesi için gerekli bilgileri edinmesi gerekiyor. Dijital dönüşümünü gerçekleştiren KOBİ’lere göre; teknoloji, yeni iş modellerinin kapısını açıyor. Müşteriye erişimi güçlendiriyor. Teknoloji sayesinde daha geniş pazarlara açılmak ve rekabet kolaylaşıyor. Garanti Bankası olarak, bu dönüşüme daha fazla sayıda KOBİ’nin ayak uydurmasını, KOBİ’lerin daha rekabetçi ve verimli olabilmesini, fark yaratabilmesini önemsiyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz yıl başlattığımız projeye bu yılda hızla devam ediyoruz. KOBİ’lere sahada hizmet sunan Müşteri İlişkileri Yöneticilerimiz’den oluşan ‘Dijital Dönüşüm Elçileri’yle gerçekleştirdiğimiz ‘Gelecek Dijital KOBİ’ Zirvesi ile KOBİ’lerin işlerini geliştirmesi için yanlarında olmaya devam etmelerini sağlayacağız.”
İş Bankası’ndan Bono ve Tahvil Halka Arzı
Yurtiçi TL cinsi bono ve tahvil ihraçlarında 19 Mart 2015 itibarıyla yüzde 20.8 sektör payı ile lider konumunda olan Türkiye İş Bankası 24-25-26 Mart günlerinde 2 farklı vadeli bono ve 1 iskontolu tahvilin ihracını gerçekleştirdi.
300 milyon TL nominal değerli, 6 Temmuz 2015 vadeli (101 gün) bono, 400 milyon TL nominal değerli, 16 Kasım 2015 vadeli (234 gün) bono ve 100 milyon TL nominal değerli, 11 Nisan 2016 vadeli (381 gün) tahvil ihraç edildi. 101 gün vadeli bono benzer vadeli devlet iç borçlanma senetleri üzerine 40 baz puan getiri sağlarken 234 gün vadeli bonoda ek getiri oranı 45 baz puana, 381 gün vadeli tahvilde ise 55 baz puana yükseliyor. Asgari katılım tutarı 1.000 TL olan ihraca fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç miktarı 1.2 milyar TL nominale kadar artırılabiliyor ve gelen talep doğrultusunda ihraç tutarları 3 kıymetten herhangi birinden diğerine aktarılabiliyor. İş Bankası’nın tahvil ve bono halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, İş Bankası Şubeleri’nden, isbank.com.tr İnternet Şubesi’nden ve 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubesi’nden müşteri temsilcileri aracılığıyla talepte bulunabiliyor.
İş Bankası iklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklarını bir saat süreyle kapattı: Türkiye İş Bankası iştirakleri ile birlikte Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) önderliğinde tüm dünyada küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına bu yıl da destek verdi. İlk kez 2007’de, Avustralya Doğal Hayatı Koruma Vakfı önderliğinde Sydney’de başlatılan ve 2008’de küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati (Earth Hour) kampanyası bu yıl 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Çevreyi korumaya yönelik projeleri ve kurum bünyesindeki çevreci uygulamalarıyla bilinen İş Bankası, kampanyaya destek vermek amacıyla Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu İş Kuleleri ve yurtdışı teşkilatı da dahil olmak üzere tüm binalarında güvenlik için zorunlu alanlar hariç tüm ışıklarını bir saat süreyle kapattı.
KOBİ’ler TEB ile sınırları aşıyor; TEB’den ihracatçı KOBİ’lere destek
‘KOBİ’lerin Danışman Bankası’ Türk Ekonomi Bankası (TEB), Dünya Bankası kuruluşu IFC tarafından dünya bankacılık sektörüne örnek gösterilen KOBİ Danışmanları, TEB KOBİ TV gibi finansal olmayan hizmetlerinin yanısıra stratejik ortağı BNP Paribas’ın dünya çapındaki 100’ün üzerindeki Trade Center’ları (Ticaret Merkezleri) aracılığıyla da KOBİ’lerin dış ticarette gücünü artırarak “Dünya pazarında ben de varım” demesi için çalışıyor. TEB’in Türkiye’de ise İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Bursa olmak üzere 5 Trade Center’ı mevcut. IFC tarafından dünyanın en iyi 3 bankasından biri seçilen TEB, KOBİ’lerin yurtdışında başarı hikayeleri yazmalarına destek oluyor.
Bugün Türkiye ekonomisinin ve reel sektörün gelişimine katkıda bulunan, istihdam sağlayan en önemli unsurlardan birinin dış ticaret olduğunu söyleyen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “Son yıllarda özellikle Anadolu’daki KOBİ’lerimizin de atağa geçmesiyle Türkiye, dünya ticaretinden daha fazla pay almaya başladı. Bugün yüz milyar doları geçen ihracat büyüklüğümüzle dünya ticaretinde söz sahibi bir ülke konumundayız. Sadece Avrupa ile değil dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle de ticari ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Boz, TEB’in KOBİ’leri odağına alarak dış ticaretteki uzmanlıklarını pekiştirecek faaliyetlerimizi artırmaya başladıklarını, önemli bir kısmını KOBİ’lerin oluşturduğu şirketlerin ticaret yaptığı dünyanın her noktasında onların en büyük destekçisi olmayı amaçladıklarını ifade etti.
Temel dış ticaret bilgisinin yanısıra başlıca risk ve teknik bilgilerin aktarıldığı Dış Ticaret Eğitim programlarının müşteriye özel olarak veya çok sayıda müşterinin katılımıyla organize edildiğini belirten Boz, KOBİ’leri yurtdışına açılmaya teşvik ettiklerini kaydetti:”TEB KOBİ Akademi’lerde dış ticaret atölyeleri düzenliyoruz. TEB KOBİ Lingo uygulamasıyla yabancı dilde iş yapmak isteyen ancak yeterli donanıma sahip olmayan KOBİ’lerimize 60 dilde çeviri imkanı sunuyoruz. TEB KOBİ Destek Hattı ile yatırım ve devlet teşviklerinden AB fonlarına, dış ticaretten gümrük mevzuatına kadar çeşitli konularda KOBİ’lere ücretsiz bilgi veriyoruz.” İlki Gaziantep’te faaliyete geçen TİM-TEB Girişim Evi sayısının 2015’te Anadolu’da diğer illere de yayılarak, 10’a çıkarılması planlanıyor.
DenizBank’tan, Stevie Awards’da 20 Ödül
DenizBank, bankacılık sektöründeki satış ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarıyla dünyada 65’ten fazla ülkeden 2.000’in üstünde kurumun yarıştığı iş dünyasının küresel ölçekteki en itibarlı ödül organizasyonlarından Stevie Awards tarafından düzenlenen ‘Awards for Sales and Customer Service’te, 6’sı altın, 6’sı gümüş ve 7’si bronz olmak üzere 19 ödülün sahibi oldu. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede elde ettiği yüksek puanlarla sadece en değerli firmalara verilen ‘Grand Stevie’ ödülünü de kazanan DenizBank, toplamda 20 ödül aldı. Banka aynı zamanda tüm katılımcılar arasında tek ülkedeki faaliyetleriyle en fazla altın madalyayı kazanan kurum olma başarısını elde etti.
Finansal hizmet sektörünün bankacılık yönetimi alanında dünya çapında en saygın kurumlarından ABD merkezli Bank Administration Institute (BAI) ve ABD Bankalar Birliği (ABA) tarafından 2014’te, ‘Dünyanın En İnovatif Bankası’ seçilen DenizBank, uluslararası platformlardaki performansını kazandığı prestijli ödüllerle 2015 yılında da taçlandırmaya devam ediyor. DenizBank, İletişim Merkezi, CRM ve Müşteri Memnuniyeti Grubu, Ürün ve Porföy Yönetimi, Direkt Satış, Telefonda Satış hizmetleri ile ödül aldı.
“Eşine nadir rastlanan bir başarı elde ettik”: DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, “Eşine az rastlanır sayıdaki böylesine anlamlı ödüller ile Banka olarak satış ve müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımımızı uluslararası arenada da teyit ettik” dedi. Öncelikli hedeflerinin yenilikçi ürün ve uygulamalarla farklılaşarak müşteri memnuniyeti ve satış tarafında sektörde ‘ilk’leri gerçekleştirmek olduğunu aktaran Hıçkıran, “DenizBank olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak; onlara istedikleri, bekledikleri hız ve kalitede hizmet sunabilmek amacıyla, yenilikçi çalışmalarımızı ödüllerin verdiği moral ve iştahla sürdüreceğiz” dedi.
2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak
Deloitte Türkiye’nin hazırladığı ‘Değişim Çağrısı: Türkiye Bankacılık Sektörü 2015 Öngörüleri’ (The call for rerouting: Turkish banking sector outlook 2015) Raporu’na göre, makro ekonomik konjonktür, pazar ve müşteri dinamikleri ile mevzuattaki değişimler Türk bankalarının karlılıklarını 2015 yılında da etkilemeye devam edecek.
Bankalar kısa ve uzun vadeli risklerini yönetmeye çalışırken bir yandan da maliyet etkinliği konusuna eğilmeyi sürdürecekler. Sektörün önde gelen bankalarının üst düzey yöneticilerine göre, önümüzdeki yıllar için dijital bankacılık ve yeni şube modelleri önplana çıkarken genç jenerasyona uygun bankacılık çözümlerinin de önem kazanması bekleniyor. Yeni jenerasyonla birlikte internet, mobil ve sosyal medya bankacılığının da giderek büyüyeceği ve genç neslin bankacılık faaliyetlerini sürdürmeleri için dijital kanallar üzerinden sunulan hizmetlerin hızla genişletileceği görüşündeler.
Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Hasan Kılıç, “Marjların daraldığı, volatilitenin arttığı ve bu doğrultuda maliyet yönetiminin özellikle daha fazla önplana çıkacağı 2015’te, bankalar aynı anda dijital transformasyon, müşteri deneyimi, veri yönetimi, mobil bankacılık, siber tehditler, yenilikçilik gibi pek çok konuyu da gözönünde bulundurmaya devam etmeli. Risk yönetimi perspektifi bankanın süreçlerine, organizasyonuna ve tüm DNA’sına işlenmiş bir yapıda kurgulanmalı. Bankalar veri kalitesini risk, otoritelerin gözetimi ve müşteri gereksinimleri açısından değerlendirerek karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak biçimde artırmaya odaklanmalı.”
Türk bankalarının mevcut fiyatlama stratejilerini, hedef segmentlerini, operasyon modellerini, yatırımlarını ve maliyet kalemlerini gözden geçirmeleri gereken bir dönemden geçiliyor. Net faiz marjının küçülmesinin ve operasyonel ve finansman maliyetlerinin artmasının Türk bankalarını zorladığının altı çizilen rapora göre, bankaların karlılıklarını sürdürebilmek ve risklerini en iyi şekilde yönetebilmek için iş kollarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Raporda, sektörün içinde bulunduğu ortamdaki zorlukların üstesinden gelebilmesi için birbiriyle ilişkili olan risk, operasyonel ve müşteri perspektifiyle önemli çıkarımlara yer veriliyor.
Yapı Kredi’ye Müşteri Odaklılık Ödülü
Yapı Kredi, Avrupa’nın en prestijli iş yarışmalarından biri olan European Business Awards tarafından Müşteri Odaklılık kategorisinde Ruban d’Honneur Ödülü’ne layık görüldü. Farklı sektörlerden rekabetçi firmaların yarıştığı Ruban d’Honneur Ödülleri ile Avrupa iş çevreleri için örnek oluşturacak firmalar belirleniyor ve bu firmaların başarıları birer vaka incelemesi olarak dünyaya tanıtılıyor.
Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “Akıllı Büyüme stratejimiz doğrultusunda benimsediğimiz müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ile müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve ihtiyaçlarına göre çözümler üretebilmek için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda şube ve ATM ağımızı yaygınlaştırıyor, çalışan sayımızı artırıyor ve dijital bankacılık kanallarımızı sürekli geliştirerek müşterilerimize daha fazla kanaldan ulaşıyoruz. Ayrıca yenilikçi yaklaşımlarımızla hizmet kanallarımızı ve hizmet modellerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz. Bu kapsamda da doğru müşteriye, doğru ürünü, doğru fiyat ve doğru kanaldan sunmak en büyük hedefimizi oluşturuyor” diye konuştu.
Açıkalın, şunları dile getirdi: “Gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanısıra sektörün en iyi insan kaynağını yetiştirme konusundaki inovatif uygulamalarımız da bu ödülü almamızda büyük rol oynadı. Bu ödülle müşteri odaklı yaklaşımımızın Avrupa’da örnek gösterilecek olması hedeflerimiz yönündeki çalışmaların doğruluğu konusunda bizi bir kez daha teyit ediyor.”
MasterCard Kapsamlı Büyüme Merkezi, Türkiye dahil 60 gelişen pazarı kapsamlı büyüme potansiyellerine göre değerlendiren raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye, tüm dünyada gelişmekte olan ekonomiler arasında lider konumunda. MasterCard Global Ekonomi Danışmanı Prof.Dr. Yuwa Hedrick Wong’un önderliğinde hazırlanan “Gelişmekte Olan Pazarlarda Kapsamlı Büyüme Endeksi” raporunda Türkiye’nin gelecekte daha yüksek ve güçlü bir kapsamlı büyüme ivmesi kazanacağı öngörüsü vurgulandı. MasterCard Güney Doğu Avrupa Genel Müdürü Mete Güney, “Büyük kurumlar kadar küçük girişimcilerin de yararlanabildiği, gelişen ekonominin meyvelerini adilce dağıtan bir model olan kapsamlı büyüme, gelir dağılımını iyileştiriyor, fırsat eşitliği yaratıyor, dış ticaret hacmini artırıyor ve kayıtdışı ekonominin daralmasına imkan tanıyor. Sosyal alanda yoksulluğun azalmasına, dinamik ve büyüyen bir orta sınıfın gelişimine zemin hazırlıyor. Bu özellikleriyle kapsamlı büyümenin, ülkemizin zorlu küresel ekonomik ortamda istikrarlı yükselişini sürdürmesi ve gelişmiş pazarlara yaklaşması için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz” dedi.
Fibabanka'dan ihracata büyük destek: www.ihracatrehberim.com
Fibabanka, ihracatçıların ihtiyacı olan her türlü bilgi ve desteğe ulaşabilecekleri www.ihracatrehberim.com web sitesini hayata geçirdi. Fibabanka, ihracatçı veya ihracat yapma isteğindeki tüm firmaların mevzuattan, küresel pazarlara, uzman görüşlerinden, sorularına aradıkları yanıtlara kadar her şeyi bulabilecekleri yeni bir hizmet geliştirdi. Fibabanka’nın kurduğu www.ihracatrehberim.com ile ihracatçılar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, istedikleri anda istedikleri bilgilere ulaşıp, karar verme süreçlerini hızlandırabilecek, diledikleri anda yerel ve küresel gelişmelerle ilgili bilgi ve uzman görüşüne ulaşabilecekler.
Türkiye’nin ihracata dayalı bir büyüme modeli seçtiğini ve yatırımlarını da bu anlayışa odakladığını anımsatan Fibabanka Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Kerim Kuriş, “Türkiye’nin 2023 hedeflerinin çatısını ‘500 milyar dolarlık ihracat’ oluşturuyor. Biz de Türk bankacılık sisteminin bir üyesi olarak, ekonominin istikrarlı büyümesine destek olma görevimizi yerine getirmek için, tüm kaynaklarımız ile bu hedefe odaklandık” dedi.
Fibabanka hakkında; 2010’da Fiba Grup bünyesine katılan Fibabanka A.Ş., Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da toplam 68 şubesiyle kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık alanlarında hizmet veriyor.
Kredi Kayıt Bürosu ve Gümrük Ticaret Bakanlığı işbirliği
Kredi Kayıt Bürosu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Teminat Mektubu Durum Sorgulama Protokolü’nü imzaladı. Türkiye Bankalar Birliği ile Kredi Kayıt Bürosu’nun ortak çalışması sonucu hazırlanan, teminat mektuplarının elektronik ortamda sorgulanarak doğruluğunun teyit edilebilmesini ve sahte teminat mektupları nedeniyle Bankaların karşılaştıkları maliyetlerin azaltılmasını hedefleyen “Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi” hayata geçirildi. Sistem, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı V. Sezai Uçarmak ile Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in imzaladığı Protokol ile kullanılmaya başlandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından yapılan çalışmalar sonucu elektronik sistem üzerinden teminat mektuplarının sorgulanmasına ait altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, tüm gümrük idarelerinin erişimine hazır hale getirildi. Bankaların sahte teminat mektupları ve teminat mektuplarının teyidi nedeniyle karşılaştığı maliyetlerin en aza indirilmesi hedeflenirken sistemle gümrük işlemleri daha hızlı, sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşecek. Sistemde bugün itibarıyla 19 bankanın teminat mektupları sorgulanabilecek. Kredi Kayıt Bürosu tarafından sisteme diğer bankaların da katılımlarının sağlanmasına yönelik teknik çalışmalar yapılmaya devam edilecek.
MasterCard’ın araştırmasına göre dünyada kapsamlı büyüme lideri Türkiye