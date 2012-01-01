Türkiye Finans, yatırımlarının meyvesini almaya başladı

Geçen yıl kurumsal kimlik dönüşümünü gerçekleştiren Türkiye Finans Katılım Bankası, 2012 yılında iyi bir performans gerçekleştirdi. Banka, 2012 yılı sonuçlarına göre kullandırılan nakdi fonlarda bir önceki yıla göre yüzde 26’lık bir artışla 13 milyar TL’ye ulaştı.





Aynı dönemde toplanan fonlar kaleminde yüzde 20’lik bir artış gerçekleştirerek, 11.4 milyar TL hacmi yakaladı. Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, 2011 yılsonunda yüzde 1.5 olarak gerçekleşen kullandırılan fonlar ve yüzde 1.4 olarak gerçekleşen toplanan fonlar pazar paylarının 2012 yılsonunda sırasıyla yüzde 1.6’ya ve yüzde 1.5 oranına ulaştığını söyledi. Yılsonu itibarıyla katılım bankaları arasında, aktif büyüklükte yüzde 25, toplanan fonlarda yüzde 23 ve kullandırılan fonlarda yüzde 26’lık pazar payına sahip olduklarını anlatan Gürerk, şu bilgileri verdi: “Bu dönemde kârımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22’lik artışla 284 milyon TL’ye çıkardık. Fitch tarafından yapılan ve geçen yıl ilk kez katıldığımız derecelendirme çalışması kapsamında Türkiye’de en yüksek kredi notuna sahip bankalardan biri olduk. Bu yıl Türkiye’nin notlarının artırılmasıyla birlikte Türkiye Finans’ın YP notu BBB-’den BBB’ye ve TL notu ise BBB’den BBB+’ya yükseltildi ve Bankamız yine en yüksek notu alan bankalar arasındaki yerini teyit etmiş oldu.”



Türkiye Finans’ın 2013 hedefi büyümeye odaklı

Türkiye Finans olarak, 2012’yi başarılı bir tabloyla kapadıklarının altını çizen Gürerk, sermaye yapılarını güçlendirmenin yanısıra verimli çalışarak bu süreçte şube sayısını yüzde 21, çalışan sayısını ise yüzde 6 artırdıklarını açıkladı. 2013 yılında da büyümeye devam edip, 25-30 yeni şube açmayı hedeflediklerini açıklayan Gürerk, “Bankamız toplam aktiflerde yüzde 24, kullandırılan fonlarda yüzde 23, toplanan fonlarda yüzde 20’lik bir artış hedeflemektedir. Gayrinakdi kredilerinde yüzde 28, kârlılıkta ise yüzde 15 büyüyerek, katılım bankaları arasında öncü konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. Aktif müşteri sayımızı da yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz” diyor.

2012 son çeyrekte çıkardıkları ‘Finansör’ ürünü ile bu yıl da daha fazla müşteriye ulaşarak temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli finansmana daha kolay, hızlı ve uygun ödeme koşullarıyla ulaşmalarını sağlayacaklarını duyuran Gürerk, ürünün müşterilerden büyük ilgi gördüğünün altını çiziyor. Yenilikçi ürünlere ilave olarak servis kalitesini artırmaya çalıştıklarını dile getiren Derya Gürerk, şu bilgileri veriyor: “Özellikle küçük işletme olan müşterilerin yoğunlukla kullanmalarını hedeflediğimiz ve aynı prensip ile çalışan yeni bir kartlı ödeme sistemimizi de müşterilerimizle paylaşacağız. Bu ürünümüz, mal/hizmet alımlarının kart üzerinden fonlanması esasına dayalı olarak çalışarak fonların müşterilerimize ulaştırılmasını daha hızlandıracak.”

Gürerk, makro ekonomi haberlerinin, uzman görüşlerinin, bankacılık ve finans bilgilerinin bulunduğu, medya haberlerinin, kampanyaların ve KOBİ’lere özel duyuruların yer aldığı ve içeriğinde KOBİ’lerin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgiyi içeren KOBİ’lere özel internet sitesini 2013 yılında faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. ‘Reel Sektöre Reel Destek’ ilkesiyle hizmet verdiklerini ifade eden Gürerk, firmaların bankacılık işlemlerini ATM kartı üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlayan “Paratik Ticari” debit kart ürünlerinde 35 binin üzerinde bir rakama ulaşmış bulunduklarını açıkladı. Gürerk, “Bu ürünümüzü, yılın ikinci çeyreğinde KOBİ’lere yönelik farklı iki kart ürünümüz takip edecek” dedi. Gürerk, yeni dönemde; “Dekoratif Mobilya Paketi”, “Turizm Paketi”ni hayata geçireceklerini anlatıyor.