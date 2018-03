Teknoloji çağındayız: KOBİ’ler ‘Bulut’ta büyüsün

Teknoloji çağındayız; geleceği kazanma yarışında uygun teknolojiyi kullanmak kaçınılmazdır. ‘Bulut Bilişim’ maliyetleri düşüren, altyapı karmaşasını ortadan kaldıran,çalışma alanını genişleten, verileri koruyan, istenilen yer ve zamanda bilgiye ulaştıran bir teknolojidir. ‘Büyük’ler bilgiye ve teknolojiye dayanarak büyüdü, sıra ‘KOBİ’lerde…

Türkiye’de güncel durum şöyle: Bilişim sektörü bütün boyutları ile üretime, ticarete, toplumsal ve özel hayatın bütününe girdi; vazgeçilemez ve geri dönülemez oldu. Ancak KOBİ ölçekli işletme yapılarına yeterince giremediği gözleniyor. Sebebi ise büyüklerin işi ve pahalı olduğunun sanılmasından, hangi sorunları çözdüğünün bilinmemesinden kaynaklanıyor. ‘Bulut Bilişim’ hizmeti verenlerin hizmetlerini KOBİ’lere yeterince anlatamadığı anlaşılıyor. Türkiye Sanayi 4.0 Devrimi’ni konuşurken bu açığı mutlaka kapatmalıdır.

‘Bulut Bilişim’ her bir küçük işletmeye maliyet tasarrufu, esneklik, ölçeklenebilirlik, verimlilik, veri saklama, veri tabanı paylaşımı, işlemci gücü ihtiyacı duyan yazılımlara destek gibi basit, elle tutulur güncel fayda sağlıyor. G-mail, Hotmail gibi e-posta hizmetleri sunan sistemler de bulut bilişimin içinde; çoğaltılmış otomatik yığınsal iletişimi işletmeye ‘Bulut’ sağlıyor. Abonelik kurarak bu teknolojiyi her alanda kullanabiliyoruz. Bu bilinmeli.

Ancak şu da bilinmeli: Büyüme istek ve potansiyeli yüksek girişimciler ve KOBİ’ler için ‘Bulut Bilişim’ sürekli genişleyen bir ‘faydalanma alanı’ oluşturuyor. Diyelim bir KOBİ yeni bir ürün serisi dizayn ve test etmek istiyor. ‘Bulut Bilişim’ kaynaklarına giriyor, yeni konfigurasyonlar hazırlıyor ve bunu dakikalar içinde gerçekleştiriyor. Zaman sorun olmaktan çıkıyor. Bulut ucuz, çünkü kullanıldığı ölçüde ücretlendiriliyor. Bulut kaynakları bize yüksek yatırım yapmadan yeni fikirleri deneme konforu sunuyor.

Bulut vizyon geliştiriyor: Günümüz KOBİ’si teknolojide güncel kalmalı. Sektörü ne olursa olsun KOBİ bilişim teknolojileri ile güçleniyor. Bu gereksinme yöneticiyi teknolojiye entegre ediyor. Bulut teknolojileri işletmenin iletişim süreçlerini yöneten yöneticiye, kurumsal bir data merkezinden veya dışarıdaki bir servis sağlayıcısından gerekli kaynaklara erişimini mümkün kılıyor. Bu olunca doğru iş için doğru kaynakları seçme konusunda bir bakış açısı geliştirmek de mümkün oluyor.

Bulut fark yaratıyor: Özel bulut teknolojilerini şirketimize entegre ettiğimizde, sadece kendi iç kullanıcılarımıza yönelik online servisler değil, aynı zamanda kurum dışı kullanıcılarımıza da erişim imkanı sağlayabiliyoruz. 3. parti servislerinin hizmetlerini kendi tekliflerimizle birleştirebiliyoruz. Müşterilerimize ve ortaklarımıza çeşitli online hizmet kolaylıkları sunabiliyoruz. Örneğin; UPS, FedEx, Yurtiçi Kargo gibi kargo şirketlerinin, gönderi takip sistemini online olarak müşterilerine sunduğunu görüyoruz. Özetle; hizmette fark yaratmanın teknolojimizde fark yaratmaktan geçtiğini anlıyoruz.

Büyük Veri (Big Data) ve Bulut: Sürekli veri üretiyoruz. Ürettiğimiz veriler mobil cihazlarımız, yazılım kayıtları, kameralar, mikrofonlar, sosyal medya, internetteki tüm hareketlerimiz anında bilgi akışında işlenmek üzere depolanıyor. Yakın zaman içinde neredeyse tüm hareketlerin bir bilgi akışı olarak sunuculara yönlendirileceği hesaplanıyor. Bulut bilişim teknolojileri, depolama ve bilişim gücü sınırlarını ortadan kaldırarak büyük verinin önünün açılmasına yardımcı oldu. Son yıllarda verilerin, boyut, çeşitlilik ve karmaşıklık anlamında sürekli büyümesi ve büyümeye devam edecek olması, büyük veri konusunu bir sorun olmaktan çıkarıp bulut bilişimle birlikte bir çözüm odağı haline gelmesi sağlandı.

Teknolojinin, nesnelerin interneti, büyük veri (big data) ve bulut bilişim ile çıktığı bu yolda, kullanıcılara kaçırılmaz imkanlar sunacağı sanılıyor. İlerleyen zamanlarda geliştirilecek yeni teknolojiler sayesinde ‘Büyük Veri’ avuçlarımızın içine düşecek.

Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i buluta sıcak bakıyor

KOBİ’ler düşük bütçelerle yüksek ilk yatırım maliyeti bulunan donanım yatırımları yerine bulut üzerinden hizmet almaya daha sıcak bakarken, yerel şirketleri tercih ediyorlar. M2S araştırma şirketinin, Türkiye’deki 400 KOBİ üzerinde yaptığı araştırmaya göre, KOBİ’lerin bulut bilişim hizmetlerine olan yargısı değişiyor. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 71’i bulut üzerinden herhangi bir çözüm kiralayabileceğini ifade ederken bu oran 2014 yılında yalnızca 30 seviyelerindeydi. Araştırma sonuçlarına göre, KOBİ’lerin yüzde 67’sinin 2017 yılı için ayırdıkları bütçe 50 bin TL’nin altında kalıyor. Bununla birlikte yüzde 67.4’ü önümüzdeki 1 yıl içerisinde veri depolama, sanallaştırma, bulut, felaket yönetimi ve yedekleme çözümlerine yatırım yapmayı planlıyor.

Türkiye’deki KOBİ’lerin düşük bütçelerle optimum BT hizmetini alabilmesinin yolunun bulut çözümlerinden geçtiğini belirten Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Son 3 yıldaki gelişime bakıldığında KOBİ’lerin bulut bilişim kullanımı konusunda bilinçlendiği ortaya çıkıyor. Yüksek ilk yatırım maliyetiyle donanım yatırımı yapmak yerine her zaman güncel ve en ileri teknolojiye bulut bilişim ile ulaşmak mümkün hale geldi” dedi. M2S’in araştırma sonuçlarına göre; KOBİ’lerin yüzde 57’si BT hizmetlerini yerel şirketlerden almayı tercih ediyor. Bu talebi tetikleyen etkenlerin başında Türkçe konuşabilen bir muhatap bulma, kısa sürede ulaşabilme ve her an destek alabilme gibi ihtiyaçlar yatıyor.

Bulut hizmeti almayı planlayan KOBİ’lerin en fazla talep ettikleri başlıklar ise şu şekilde sıralanıyor:

- Veri yedekleme (yüzde 40.1)

- Sunucu barındırma ve sanallaştırma yüzde 23.2)

- Felaket Kurtarma (yüzde 22.2);



Huawei Cloud, akıllı dünyanın sağlayıcısı

Huawei Connect 2017'nin etkinliginde Huawei Cloud İş Grubu Başkanı Zheng Yelai, katılımcılara Huawei’in bulut alanındaki ilerlemeleri hakkında bilgi verdi ve ayrıca Huawei'nin kurumsal pazara yönelik yenilikçi Kurumsal Zeka (EI) çözümünü kamuoyuna ilk kez açıkladı. İşletmeler, bulut bilişim teknolojisini kullanarak sayısal dönüşüm gerçekleştiriyor ve şimdi de değer yaratma aşamasına geçtiler. Huawei bulutun, yalnızca müşterilerin sürekli olarak değer yaratmasına yardımcı olması durumunda başarılı olacağına inanıyor. Yapay Zeka (AI) şu anda yaygın olarak bir altın madeni aracı olarak kabul edilmektedir, ancak AI araştırma ve uygulama projeleri tek noktalı AI teknikleriyle daha yakından ilintili. Bu basit uygulamalar çoğu işletmenin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Özellikle büyük ve orta ölçekli işletmelerin tedarik zinciri, üretim ve yönetim sistemleri daha karmaşık AI uygulamaları gerektiriyor.

Zheng Yelai, "En iyi bulut, müşterilerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunabilmeli ve AI'nın işletmeler için daha fazla değer yaratması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için tek noktalı teknikleri birleştirmeli ve bunları bir bütün olarak karmaşık kurumsal senaryolarda uygulamalıyız" diyor.

Huawei Cloud’u akıllı dünyanın sağlayıcısı olarak konumlandırdıklarını aktaran Yelai, şu bilgileri veriyor: “Huawei Cloud, işletmelere daha yenilikçi ve akıllı bulut hizmetleri veren AI, IoT, bilgi işlem ve depolama yetenekleri sunuyor.”



Microsoft Türkiye İş Ortakları Zirvesi’nde başarılı iş ortakları ödüllendirildi

Microsoft Türkiye, geleneksel “Microsoft İş Ortakları Zirvesi”nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Etkinlikte dijital dönüşümden, yeni iş ortağı yapısına birçok konu değerlendirildi.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, geride bırakılan mali yılda hedeflerinin ötesine geçtiklerini belirterek, “Bu yılın son mali çeyreğinde şirket olarak net karımızı ikiye katladık. Geçen yılın aynı dönemine göre net karımız yüzde 109 artarak 3.12 milyar dolardan 6.51 milyar dolara yükseldi. Bu artışta en önemli etkenlerden biri de ‘Bulut Bilişim’ çözümleri oldu. Örneğin; sadece Azure platformundaki gelirlerimiz yüzde 98 oranında arttı” dedi. Microsoft olarak iş ortaklarına büyük fırsatlar sunduklarını dile getiren Murat Kansu şunları ifade etti: “Önce mobil, önce bulut’ yaklaşımımız Türkiye’de halen 890 milyon dolarlık bir bilişim pazarını adresliyor. Yeni yaklaşımımız olan ‘Akıllı Bulut ve Akıllı Erişim Noktaları’ ile bu rakamın önümüzdeki dönemde 1.6 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. Çünkü akıllı bulut, akıllı iş stratejimizin bugün genel olarak ‘BT sistemleri’ olarak düşünülen içeriği genişleteceğini görüyoruz. Dijitalleşmenin artması her zamankinden daha fazla fırsat yaratacak.”

Hitachi yeni dijital şirketi Hitachi Vantara’yı duyurdu

Hitachi Ltd., Hitachi grup şirketlerinin inovasyon, geliştirme ve tecrübe alanındaki geniş portföyünden faydalanarak, ticari ve endüstriyel şirketlere veri odaklı çözümler sunmak üzere Hitachi Vantara adında yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Yeni şirket, Hitachi’nin operasyonel teknolojiler (OT) ve bilişim teknolojileri (BT) alanındaki sosyal inovasyon alanındaki kabiliyetlerinden yararlanmak üzere, Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group ve Pentaho’nun faaliyetlerini Hitachi Vantara adıyla tek çatı altında birleştirecek.

Hitachi, pazara kurumsal şirketlerin iş yapış şekillerini dönüştürmüş olan BT uygulamaları, analitik, içerik, bulut ve altyapı çözümleri getiriyor. Hitachi Ltd. Başkanı ve CEO’su Toshiaki Higashihara, yeni şirket hakkında yaptığı yorumda, şunları söyledi: “Hitachi Vantara, Hitachi olarak müşterek kurumsal vizyonumuz olan ‘Sosyal İnovasyon’ alanında ilerlemeye devam ederken yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Hitachi, ellerindeki verinin gücünü anlamlı iş eylemlerine dönüştürmeleri konusunda müşterilerine uzun yıllardır yardım ediyor. Dünyanın dijital araçlar ve süreçlerle dönüştüğü bu günlerde, en güçlü dijital çözüm şirketlerimizi, müşterilerimizin faaliyetlerini üstel bir şekilde etkileyecek ve topluma fayda sağlayacak yeni bir Hitachi şirketi olarak bir araya getiriyoruz. Hitachi Vantara’nın oluşturulması, Hitachi’nin müşterileri ve ortaklarıyla işbirliği içerisinde bir şeyler yaratmaya ve nesnelerin interneti (IoT) çağı için gerçek bir inovasyon ortağı olmaya olan adanmışlığını gösteriyor.”