Garanti Emeklilik

Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri

Garanti Emeklilik, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN Women) işbirliğiyle 2010 yılında oluşturulan Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles) imza attı.

Türkiye’de bu prensiplere imza atan ilk bireysel emeklilik ve hayat şirketi olan Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran, “BM Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ne imza atarak, toplumda ve ekonomide kadınların yanında yeraldığımızı ve onlara verdiğimiz değeri somut bir biçimde ortaya koymaktan mutluluk duyuyoruz. Yakın bir zamanda dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni de imzalamıştık” dedi.