ING Emeklilik Anadolubank ile el sıkıştı

ING Emeklilik, sektörde gelişimini sürdürmek amacıyla Anadolubank ile anlaştı. İşbirliği ile Anadolubank, ING Emeklilik’in bireysel emeklilik ve sigorta ürünlerini müşterilerine sunmaya başladı. ING Emeklilik ve Anadolubank, banka sigortacılığında yeni bir işbirliğine imza attı. İki şirket arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda Anadolubank, Türkiye genelindeki 116 şubesinde ING Emeklilik’in bireysel emeklilik ve sigorta ürünlerini müşterilerine sunmaya başladı.





ING Emeklilik ile Anadolubank arasındaki işbirliğinin açıklandığı basın toplantısında konuşan ING Emeklilik Bankasürans Genel Müdür Yardımcısı Sujoy Ghosh, “Banka kanalında büyümeye önem veriyoruz. Anadolubank ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde, bankasürans kanal üretimimizi 2014 yılında büyütmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda halen 238 bin civarında olan BES katılımcı sayımızı da yine önümüzdeki yılsonunda artırmayı hedefliyoruz. Bireysel Emeklilik sektöründeki büyüme hedefimizi 2 ayrı büyük banka kanalıyla desteklemekten ve ürünlerimizi, daha fazla müşteriyle buluşturacak olmaktan oldukça memnunuz” diye konuştu.

Anadolubank Bireysel Bankacılık ve Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taner Ayhan ise, Türkiye’de kişi başına düşen prim üretiminin yaklaşık 150 dolar seviyesinde olduğunu belirterek gelişmiş ülkelerde ise bu rakamın 3.000 dolara kadar çıktığını aktardı. Ayhan, “Dolayısıyla Türkiye’de ulaşılabilecek kişi ve kurum sayısı açısından önemli bir potansiyel var. ING Emeklilik gibi değerli bir sigorta şirketiyle işbirliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu işbirliği sayesinde Türkiye genelindeki 116 şubemizde ING Emeklilik’in bireysel emeklilik ve sigorta ürünlerinin satışını gerçekleştireceğiz. Bu işbirliğinin, ülkemizde banka sigortacılığı alanına yeni bir soluk getirmesini umuyorum ” açıklamasını yaptı. ING Emeklilik, Mavi Emeklilik Planı ve VIP Emeklilik Planı adında bireysel emeklilik ürünlerini Anadolubank aracılığıyla satışa sundu. Mavi Emeklilik Planı ve VIP Emeklilik Planı’nı tercih eden katılımcılar, düzenli katkı payı ödemeleriyle güvenli ve kazançlı birikim yapma fırsatı yakalarken, geleceklerini güvence altına alabilecekler.



ING Emeklilik hakkında

ING Emeklilik, 170 yıldır bankacılık, sigortacılık, servet yönetimi alanlarında, bireysel ve kurumsal müşterilere geniş kapsamlı ürünler ve hizmetler sunan, dünyanın lider finansal hizmet kuruluşlarından biri olan ING Grubu’nun bünyesinde faaliyet gösteriyor. 4 Aralık 2008 tarihinde ING Grubu’nun Oyak Emeklilik’in yüzde 100 hissesini satın almasıyla ING Emeklilik tarihçesi başladı. ING Emeklilik, 15 Kasım 2013 tarihi itibarıyla 1.000.000’u aşkın müşteri sayısı ve 1 milyar 350 bin TL’nin üzerinde fon büyüklüğüyle Türkiye’nin önde gelen emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden biri olarak faaliyet yürütüyor.